Malatya balık pazarında korona virüs alarmı

Malatya Balık Sebze Meyve pazarında korona virüs önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Pazarda ateşi ölçülen esnaf ve vatandaşlara maske de dağıtılıyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, pazar yerlerinde korona virüs salgınına karşı alarma geçerek, pazarda gereken önlem ve tedbirleri tek tek aldı. Pazar yerindeki esnaflar ile alış veriş yapan vatandaşların ateşlerini ölçen ekipler, maskesi olmayanlara ise maske dağıttı. Ekipler, sosyal mesafenin korunması, sağlık ve hijyen gibi konularda dikkatli olunması konusunda vatandaş ve esnafları uyardı.

Ayrıca pazar yeri giriş ve çıkışlarına atık maske kutuları bırakılarak, zabıtalar tarafından vatandaşlar kullandığı maskeleri bu kutulara atması için ikaz edildi.

Esnaflar ve vatandaşlar da, Büyükşehir Belediyesi’nin korona virüs salgınına karşı yapmış olduğu çalışmalardan ve maske dağıtımından dolayı teşekkür etti.

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