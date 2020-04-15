Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki kişi ise serbest bırakıldı

Malatya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonrası bir araçta uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 30,99 gram metamfetamin ile 431 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla diğeri ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.