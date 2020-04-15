Malatya'da uyuşturucuya 1 tutuklama

<br>MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i mahkemece tutuklandı.<br>Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Ekiplerin durdurdukları araçta yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i, tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-04-15 18:26:47<br>
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