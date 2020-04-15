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Malatya'da uyuşturucuya 1 tutuklama

DHA

MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i mahkemece tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Ekiplerin durdurdukları araçta yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i, tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN 2020-04-15...

Malatya'da uyuşturucuya 1 tutuklama

<br>MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i mahkemece tutuklandı.<br>Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Ekiplerin durdurdukları araçta yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i, tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-04-15 18:26:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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