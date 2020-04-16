Rektör Karabulut'an Özal mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın vefatının 27’nci yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Özal, halkın beklentilerinin ve özlemlerinin karşılık bulduğu bir liderdi” dedi.

8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın vefatının 27. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “17 Nisan 1993'te hayatını kaybeden 8. Cumhurbaşkanı, hemşehrimiz Turgut Özal’ı vefatının 27. yılında rahmet ve özlemle anıyoruz. Merhum Özal vefatını ardından çeyrek asır, 27 yıl geçmesine karşın, bugün ülkemize sağlamış olduğu ekonomik ve sosyal gelişmeler ile hayata geçirdiği projelerle anımsanıyor, halen halkın yüreğinde takdirle ve dualarla anılıyor. Renkli kişiliği, reformist kimliği, tabuları yıkan ve sivil değişimi toplumun tabanına yayarak alışılmışın dışında bir devlet adamı görüntüsü vermiş olan Turgut Özal, Mühendis, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdür Yardımcısı, Milli Savunma Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu üyesi, Ekonomist, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Başbakanlık Müsteşarı, Başbakan Yardımcısı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülkemize en alt basamaktan en üst basamağa tek tek çıkarak hizmet etmiştir. Turgut Özal, millet öncelikli politikalar izlemiş ve halkın değerlerini temsil etmiş bir liderdi. Düşünce hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ve teşebbüs özgürlüğüne büyük önem vermiş, Türkiye'nin geleceğine ve düşünce hayatına önemli katkılar sunmuştur. Özal’lı yıllarda demokrasi, kalkınma, açık toplum, reform, ekonomik büyüme, yatırım projeleri, ilerleme, değişim, yenilikler, çağ atlama ve teknoloji en çok konuşulan, gerçekleşen ve içi doldurulan kavramlar olmuştur. Bu nedenle Özal, halkın beklentilerinin ve özlemlerinin karşılık bulduğu bir liderdi” ifadelerini kaydetti.



“Yapısal dönüşümlere imza attı”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde ülkenin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine imza atacak gençlerin yetiştirileceğini belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Karizmatik kişiliği, sorunlara gerçekçi yaklaşımı, değişimden yana olan tavırlarıyla Türkiye’de önemli gelişmelere ve yapısal dönüşümlere imza atan Turgut Özal’ın ismi memleketi Malatya’da adını taşıyan üniversitede yaşatılacaktır ve bu üniversiteden yetişecek ufku ve vizyonu açık genç Özal’lar da ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine imza atacaklardır” şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Turgut Özal isminin memleketi Malatya’da kurulan üniversite ile ölümsüzleştirilmesine vesile olan teşekkür ve şükranlarını sunan Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitesinin kuruluşunu gerçekleştirerek Turgut Özal’ın ismini memleketinde ölümsüzleştiren ve her zaman desteğini veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi, ismini gururla taşımış olduğu Özal gibi yenilikçi ve atılımcı bir çizgide; yerel değerlerden kopmadan evrensel değerlere ulaşan, yerel değerleri evrensele, evrensel değerleri yerele taşıyan uluslararası bir üniversite olma hedefindedir. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle merhum Özal için üniversitemizde anma etkinliğini düzenleyememenin üzüntüsü içindeyiz. Merhum Özal’ı vefatının 27. yılında Rahmet ve Şükranla anıyoruz, mekanı cennet olsun” diye konuştu.

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