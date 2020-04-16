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Yeni Malatyaspor geçen sezonları arattı

İHA

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, 26 haftalık bölümde geçen sezonları aratan bir performans ortaya koydu.

Yeni Malatyaspor geçen sezonları arattı

Süper Lig’de üçüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, 26 haftalık bölümde geçen sezonları aratan bir performans ortaya koydu.
Ligde oynanan son 11 maçta galip gelemeyen sarıkırmızılılar, 25 puanla 15. sırada bulunuyor. Malatya temsilcisi geçen sezon 25. hafta sonunda 37 puanla 5. sırada bulunuyordu. Yeni Malatyaspor’da arka arkaya alınan kötü sonuçlar camiada küme düşme endişesine neden olurken, 26. hafta sonunda oluşan tablo ise geçen sezonları aratır oldu.
Yeni Malatyaspor Süper Lig’deki ilk yılında 20172018 sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamlarken, 25. hafta itibariyle ise 34 puanla 10. sırada bulunuyordu. Doğu ekibi Süper Lig’deki ikinci sezonuna güçlendirilmiş kadrosuyla Avrupa kupaları hedefiyle başladı. Sarıkırmızılılar 26. hafta sonunda topladığı 34 puanla 10. sırada kendisine yer bulurken, sezonu ise 43 puanla 10. sırada tamamladı.
Yeni Malatyaspor bu sezon ise 26. hafta sonunda topladığı 25 puanla 15. basamakta yer aldı.
Malatya temsilcisi Süper Lig’in kalan haftalarında ise Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe (D) Gençlerbirliği, Sivasspor (D), Beşiktaş, Ç. Rizespor (D) ve Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

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