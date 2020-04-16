Minik kardeşler kumbaradaki harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yaşayan Umut ve Sancak Altuntaş isimli iki kardeş, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" isimli Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Hekimhan'da ikamet eden Ebru Altuntaş isimli kadın, 155 Polis İmdat Hattını arayarak 8 yaşındaki Sancak ve 12 yaşındaki Umut'un kumbaradaki harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediklerini belirtti. Bunun üzerine çocukların kampanyaya katkıda bulunmasına yardımcı olmak için Hekimhan Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Destek Grubu'nda görevli memur, anne Ebru Altuntaş'ın belirttiği adrese giderek görüşme sağladı. Memur ile görüşen iki kardeş, kumbaradaki harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediklerini ifade etti. Ekiplerce kumbara içindeki 100 TL tek tek sayılarak alındı ve para bankaya götürülerek bağış işlemi gerçekleştirildi. İşlemlerin ardından dekont çocukların ailesine teslim edildi.

Umut ve Sancak Altuntaş isimli kardeşler bağış kampanyasını televizyonda gördüklerini, kumbaradaki harçlıklarını devlete bağışlamak istediklerini ve bu durumu da annelerine ilettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.