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Eğitim Bir Sen'in hedefi kampanyada Malatya plakası

İHA

Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube'nin "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyası için Malatya'nın plakası olan 44 ve katları ile katılarak alt limit hedefinin ilk etapta toplam 444 bin 444.44 TL olduğu bildirildi.

Eğitim Bir Sen'in hedefi kampanyada Malatya plakası

Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube’nin “Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyası için Malatya’nın plakası olan 44 ve katları ile katılarak alt limit hedefinin ilk etapta toplam 444 bin 444.44 TL olduğu bildirildi.
EğitimBirSen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı MemurSen İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, kampanyaya destekle ilgili yaptığı açıklamada, önce genel merkez çalışmalarını belirtti. Söylemez, “Korona virüsü nün tüm dünyayı rehin aldığı zorlu süreçte ülkemizde ve Malatya'mızda fedakarca çalışan tüm kesimleri ve kurallar gereği evine çekilen her birinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Rabbim, bu süreci de bir an önce atlatıp DevletMillet olarak daha güçlü çıkmamızı nasip etsin. Memur Sen, Eğitim Bir Sen olarak genel merkezimiz tarafından MemurSen Ailesi adına 2 MilyonTL yardımdan sonra, 20 bin siperlik, 30 bin maske Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi. EğitimBirSen Konukevi Sabah Kahvaltısı ve Akşam Yemeği hizmeti de sunulmak üzere fedakar Sağlık Çalışanlarına ücretsiz tahsis edildi. Ayrıca MemurSen Genel Başkanlarımız birer maaş Devletimizin “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" hesaplarına bağışta bulundular. Tüm bu güzel çalışmalar hepimiz adına yapılmakla birlikte yerelde de kişisel imkanlarla yapılabilecek ne varsa süreç içinde uygulanması benimsendi ve tavsiye edildi” ifadelerini kullandı.
Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube olarak bir aydır birçok üyeleriyle hesaplara çeşitli miktarlarda Türk Lirası yatırırken, bazı üyelerin ise yardım paketleri ile ihtiyaç sahiplerine ulaştığına dikkat çeken Söylemez, “Akçadağ EğitimBirSen Yönetimi, Temsilci ve üyelerinin şahsi hazırladıkları 66 Gıda Paketini Sosyal Dayanışma Vakfı'na teslim etmeleri takdire şayandır. Sürecin uzama ihtimaline karşı daha organize olmak adına EğitimBirSen Malatya 1No'lu Şube olarak İl Başkanı, Başkan Yardımcıları, İlçe Temsilcileri ve Genişletilmiş Yönetim Kurulu Üyeleri olarak istişare edip aşağıda belirtilen kampanyayı başlatmış bulunuyoruz. Kampanyamız 6 bin 444 aktif üyemizin durumuna göre rahat davranabileceği, hem de göze hitap eden ve Dört Dörtlük şehir Malatya'mızı çağrıştıran rakamları ifade etmektedir. Yekün olarak ta anlamlı bir rakama ulaşacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Söylemez, sözü edilen kampanyaya Malatya’nın plakası olan 44 ve katları ile katılma kararı aldıklarını hatırlatıp, “Cumhurbaşkanımızın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" kampanyası hesap numaralarına toplam 444444.44 TL(Dört yüz kırk dört bin dört yüz kırk dört Türk Lirası kırk dört kuruş) alt limit yatırılmış olma hedefimiz söz konusu olup, üst limit olarak süreç içerisinde 1 milyon TL' yi de ümit ediyoruz. Aşağıdaki Rakamlardan biri ya da katları üyelerimiz tarafından bireysel olarak yatırılacaktır. 44 TL, 244 TL, 344 TL ve 444 TL Örneğin İl Başkanı olarak şahsım adına 4 tane 444 olarak bin 776 Türk Lirası'nı süreç devam ettiği için ilke etapta yatırmış bulunmaktayım. Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız, İlçe Temsilcisi arkadaşlarımız ile Genişletilmiş Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımız 444 TL yatırmış, ya da 16 Nisan 2020 ye kadar yatıracak olup diğer üyelerimiz de yukarıdaki rakamlardan birini gönüllülük esasına göre yatıracaklardır. Zorlu Süreçte Milletimizin yanında olan Devletimizi, tüm kurumlarımızı tebrik ediyor,
Devletini yalnız bırakmayan Sivil Toplum Kuruluşlarına, milletimize ve MemurSen Ailesine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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