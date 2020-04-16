Otomobil takla attı 1 yaralı

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Malatya’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye g3öre kaza, ArguvanMalatya kara yolunun 7. kilometresinde meydana geldi. M.Ö yönetimindeki 34 EJ 7862 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atı.

Otomobilde bulunan sürücü M.Ö ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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