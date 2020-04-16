Kaymakam Çalışır maske dağıttı

Malatya’nın Darende ilçesinde maske dağıtılarak, karantina altına alınan yerde gıda yardımında bulunuldu.

Darende Kaymakam Malik Çalışır, korona virüs kapsamında karantinaya alınan Aşağıulupınar Sarılar bölgesinde yaşayan vatandaşlara gıda desteğinde bulundu.

Kaymakam Malik Çalışır, Aşağıulupınar Mahallesi’ni ziyaret ettikten sonra Balaban Mahallesine de gitti. Balaban Mahallesi’nde vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Çalışır, esnafları tek tek ziyaret ederek maske dağıttı ve vatandaşların kurallara uymalarından dolayı teşekkür etti.

Çalışır, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsün Türkiye’yi de tehdit ettiğine dikkat çekerek, “İnşallah kurallara riayet ederek bunu hep birlikte yeneceğiz. Kurallara uyacağız, dikkatli olacağız. Devletimizin vatandaşların yanında olduğunu unutmayın. İhtiyaçlarınız için vefa sosyal destek gurubumuz 24 saat hizmetinizdedir. Yeter ki siz değerli vatandaşlarımız üzerlerine düşen görevleri yapsın ve kurallara uysun. Ülkemiz bu virüsü yenecek güce sahiptir” dedi.

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