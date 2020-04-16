Korona virüs oto lastik sektörünü de vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Korona virüs oto lastik sektörünü de vurdu

İHA

Dünya ekonomisini yaralayan ve Türkiye'de de sıkıntılara yol açan korona virüs, oto lastik sektörünü de olumsuz etkiledi.

Korona virüs oto lastik sektörünü de vurdu

Dünya ekonomisini yaralayan ve Türkiye'de de sıkıntılara yol açan korona virüs, oto lastik sektörünü de olumsuz etkiledi.
Ticari araçlarda kış lastiği uygulamasının bitiş tarihi 1 Nisan olmasına rağmen, vatandaşlar dışarı çıkmadığından hala kış lastiklerini değiştiremedi. Kış lastiklerini çıkarmak isteyen sürücüler ise oto lastikçilerin yolunu tutuyor.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid19) salgının hızla yayılması dünya ekonomisini ve birçok sektörü derinden etkiledi. Ülke genelinde birçok esnaf kepenk kapatmak zorunda kalırken, kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araç sürücüleri de Nisan ayının ilk haftasında oto lastikçilere uğramadı.

“Virüsten dolayı fazla yoğunluk yok"
Oto lastik ustası Bekir Ekici,korona virüs sonrası iş yoğunluğuyla ilgili, “Oto lastik sektöründe çalışıyorum. Nisan ayı nedeniyle kar lastiklerini söküp düz lastikleri takıyoruz. Yoğunluk geçen yıllara göre yok diyebilirim. Korona virüs nedeniyle dışarıya çıkmayıp, hala kış lastiklerini kullananlar var. Normal şartlarda 1 Nisan’dan sonra kış lastikleri çıkartılırdı. Korona virüs nedeniyle vatandaşlar dışarıya çıkmayınca vatandaşlarımız lastiklerini değiştirmeden devam ediyor. Kış lastiğini çıkarmak isteyenler geliyor ve çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.
Ekici, “4 kar lastiği çıkar tak fiyat olarak 60 TL alıyoruz. Zam yapmadık. Kırsal bölge olduğumuz için vatandaşlarımız uygun fiyatta yapıyoruz. Virüs nedeniyle her şey zam geldiği şu günlerde biz iş yerimizde zam yapmıyoruz vatandaşlarımıza hizmet olsun yeter” dedi.
Otomobilindeki kış lastiklerini çıkarmak için gelen müşteri Ali Şahin de, "Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde oto lastik ustası Bekir Ekici ustanın yanına geliyoruz. Kış lastiklerimiz değiştiriyoruz. Yaz uygulamasına geçiyoruz. Korona virüsten korunmak için bu yıl kış lastiğini değiştirmeyi geciktirdim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Kızılay’dan immun plazma tedavisi bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Rektör Kızılay’dan immun plazma tedavisi ...
Çınar asfalt çalışmasını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Çınar asfalt çalışmasını yerinde inceledi
Malatya Milletvekili Tüfenkci’den Özal ve Fendoğlu mesajı
YEREL HABERLER Malatya Milletvekili Tüfenkci’den Özal ve Fendoğlu ...
Rektör Karabulut’tan Fendoğlu mesajı
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan Fendoğlu mesajı
Malatya’da sağlık çalışanlarına siperlik destek
YEREL HABERLER Malatya’da sağlık çalışanlarına siperlik destek
Kaymakam Çalışır maske dağıttı
YEREL HABERLER Kaymakam Çalışır maske dağıttı
Otomobil takla attı 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı 1 yaralı
Malatya’da günde 2 milyon adet maske üretiliyor
YEREL HABERLER Malatya’da günde 2 milyon adet maske üretiliyor
Eğitim Bir Sen'in hedefi kampanyada Malatya plakası
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen'in hedefi kampanyada Malatya plakası
Minik kardeşler kumbaradaki harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
YEREL HABERLER Minik kardeşler kumbaradaki harçlıklarını Milli ...
Yeni Malatyaspor geçen sezonları arattı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor geçen sezonları arattı
Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Yılmaz'ın lig yorumu
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Yılmaz'ın lig yorumu
Bu mahallede korona virüs vakası yok
YEREL HABERLER Bu mahallede korona virüs vakası yok
Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yeni kararlar
YEREL HABERLER Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yeni kararlar
Rektör Karabulut'an Özal mesajı
YEREL HABERLER Rektör Karabulut'an Özal mesajı
Turgut Özal Mahallesi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi onaylandı
YEREL HABERLER Turgut Özal Mahallesi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm ...
Malatya'da uyuşturucuya 1 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucuya 1 tutuklama
Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama
Toplu taşımaya korona virüs sıkı kontrolü
YEREL HABERLER Toplu taşımaya korona virüs sıkı kontrolü
Malatya balık pazarında korona virüs alarmı
YEREL HABERLER Malatya balık pazarında korona virüs alarmı
Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha yapılıyor
YEREL HABERLER Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha yapılıyor
Doğanşehir’de sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Doğanşehir’de sokak hayvanları unutulmadı
(Görüntülü) Malatya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da cezaevlerinden tahliyeler ...
Malatya'da 2 mahalledeki karantina sona erdi (2)
YEREL HABERLER Malatya'da 2 mahalledeki karantina sona erdi (2)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X