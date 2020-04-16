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Çınar asfalt çalışmasını yerinde inceledi

İHA

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt'un birçok noktasında yol bakım, iyileştirme, sıcak asfalt ve kaldırım yenileme çalışması gerçekleştiren Yeşilyurt Belediyesi, Çilesiz mahallesinde de asfalt yaptı.

Çınar asfalt çalışmasını yerinde inceledi

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt’un birçok noktasında yol bakım, iyileştirme, sıcak asfalt ve kaldırım yenileme çalışması gerçekleştiren Yeşilyurt Belediyesi, Çilesiz mahallesinde de asfalt yaptı.
Yol iyileştirme ve yenileme hizmetlerini yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un her alanda değiştiğini ve geliştiğini ifade ederken, üretken, planlı, yapıcı ve etkin bir anlayışla hizmetlerini artırarak sürdürdüklerini dile getirdi.
Çınar, “Çilesiz mahallemizde daha önceden yol genişletmesini yapıp alt yapı çalışmalarını tamamladığımız Çiçek sokağımızda 15 metre genişliğinde, 350 metre uzunluğunda ki yolumuzun tam kaplamalı fınısher ile sıcak asfalt serimi yapıyoruz. Hiç şüphesiz; kaliteli yaşam, kaliteli ulaşım ağıyla alakalıdır. Ulaşım ağındaki kalite ve nitelik seviyesinin güçlü olması kentlerin ekonomik, turizm, sosyal ve kültürel hayatına ciddi yansımaları vardır. Yeşilyurt Belediyesi olarak yılın her mevsiminde ulaşım ağımızı daha konforlu ve güzel bir seviyeye ulaştırmak adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla ilçemizin ulaşım ağındaki akıcılık ve konfor seviyesini yükselttik. 2020 yılında da bu değişim daha da artarak devam edecektir. İlçemizin muhtelif bölgelerinde gerek olumsuz hava koşulları gerekse de alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan ve yıpranan yollarımızı planlı ve titiz bir çalışmayla daha güzel bir görüntüye ulaştırmak adına bakım, tamirat ve yol iyileştirme hizmetlerine hız verdik. Fen İşlerine bağlı toplam 22 ayrı ekibimiz ilçemizin muhtelif bölgelerinde yol yenileme, sıcak asfalt serimi, kaldırım yenileme, kilit taşı döşeme gibi yaşam standartının yükselmesine neden olan saha çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.
Gerek ekiplerin tespitleri gerekse de muhtarların ve vatandaşların talepleri doğrultusunda yollarda oluşan yıpranmaları ve bozulmaları teker teker giderdiklerine parmak basan Çınar, “Bununla birlikte yaz döneminde yapacağımız soğuk asfalt çalışması yapılacak yollarımızı şimdiden hazırlıyoruz. Bizlerde saha çalışmalarını sürekli takip ederek, hizmetlerin sorunsuz bir şekilde hayata geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yaptığımız hizmetlerin halkımız tarafından memnuniyetle karşılanması, gittiğimiz her yerde güler yüzle karşılanmamız, doğru işler yaptığımızın açık bir göstergesidir. Yeşilyurt’ta nüfus artıkça yol başta olmak üzere diğer hizmetlere yönelik ihtiyaçlarda doğal olarak artmaktadır. Halkımızın daha refah, konforlu ve huzurlu alanlarda hayatını sürdürmesi noktasında bu gelişimi doğru bir planlamayla sürdürmek adına çok yoğun çalışıyoruz. Korona virüs salgını nedeniyle ekiplerimiz gerekli tedbirleri alarak, sosyal mesafe kurallarına uyarak bu çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir yandan virüs salgını için tedbirlerimizi alırken diğer taraftan halkımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri hayata geçirmek adına da çalışmalarımıza dört koldan devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
Muhtar Özfındık’tan teşekkür
Çilesiz Mahallesine kazandırılan yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık ise, “Mahallemizin Çiçek sokağında ki 350 metrelik bölümde Yeşilyurt Belediyesi ekipleri tarafından sıcak asfalt serimi yapılmaktadır. Ayrıca Halhal Sokak ve Şehit Yunus Kıroğlan sokaklarımızda ki yollarımızın kalitesi de sıcak asfalt uygulamasıyla daha iyi noktaya ulaşmıştır. Yol yenileme hizmetlerinin yanı sıra mahallemizde hizmete giren Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinden dolayı da Başkanımızda çok teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte Başkanımızın talimatlarıyla 7 bin 300 metrekarelik alanda iki adet spor tesisimizde yakın bir zamanda faaliyete geçecektir. Mahallemize yapılan yatırımlardan dolayı Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ile mesai arkadaşlarına şahsım ve mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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