Rektör Kızılay’dan immun plazma tedavisi bilgilendirmesi

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "İmmun plazma tedavisi" ile ilgili bilgilendirmeye devam ediyor.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi tarafından, korona virüs hastalığı yaşamış ancak iyileşen hastaların kanının alınıp, yeni tip korona virüs (Covid19) hastalarına kan verilmesi işlemi olan "immun plazma tedavisi" hakkında kamuoyunu bilgilendiren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya da tele konferans sistemiyle bilgi aktardı.

Rektör Kızılay, Bakan Koca ile yaptığı tele konferans görüşmesini sosyal medya hesabında paylaşıp, "Bakanımız Dr. Fahrettin Koca bizim de aralarında bulunduğumuz 6 üniversitenin rektör ve ekibi ile toplantı yaptı. Süreci değerlendirdik. Başta Bakanımız ve çalışma arkadaşları olmak üzere hepimiz çok yoğun çalışıyoruz. Bu salgından ülkemiz en az kayıpla çıkacaktır” dedi.

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