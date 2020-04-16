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Hem koronavirüsü hem kalp krizini yendi

DHA

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, rahatsızlanınca hastaneye giden Ahmet Karabaş (39)'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedaviye alınan Karabaş, bu sırada hasta yatağındayken kalp krizi geçirdi. Tıkalı kalp damarı anjiyo ile açılan Karabaş, 20 gün kaldığı hastanede hem koronavirüsü hem kalp krizini yenerek, taburcu oldu. Koronavirüs nedeni ile karantinaya alınan Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Karabaş'ın hastanede yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine başlanan Karabaş, bu sırada kalp krizi geçirdi....

Hem koronavirüsü hem kalp krizini yendi

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, rahatsızlanınca hastaneye giden Ahmet Karabaş (39)'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedaviye alınan Karabaş, bu sırada hasta yatağındayken kalp krizi geçirdi. Tıkalı kalp damarı anjiyo ile açılan Karabaş, 20 gün kaldığı hastanede hem koronavirüsü hem kalp krizini yenerek, taburcu oldu.<br>Koronavirüs nedeni ile karantinaya alınan Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Karabaş'ın hastanede yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine başlanan Karabaş, bu sırada kalp krizi geçirdi. Ameliyata alınan Karabaş'ın tıkalı olan kalp damarı anjiyo ameliyatı ile açıldı.<br>'BU HASTALIK HAFİFE ALINACAK HASTALIK DEĞİL'<br>Hem koronavirüs hem de kalp krizi nedeni ile 20 gün hastanede kalan Karabaş, tamamen iyileştikten sonra taburcu oldu. Hastaneden çıktığına mutlu olduğunu söyleyen Karabaş, "Hastaneye öksürük ve böğrümde ağrıyla geldim. 9 gün yoğun bakımda yattıktan sonra servise alındım, burada kalp krizi geçirdim ve beni ameliyata alarak anjiyo yaptılar. Allah, hocalarımdan razı olsun gerçekten çok güzel baktılar. Buradan Millete diyeceğim; hocaların dediklerini yapsınlar, evde kalsınlar. Bu hastalık öyle hafife alınacak bir hastalık değildir" dedi. <br>'HER İKİ TEDAVİSİ DE TAMAMLADI'<br>Hastaya müdahale eden Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, 39 yaşında hastanın kuru öksürük şikayeti ile hastaneye başvurduğunu kaydederek, "Yapılan değerlendirme sonucu Covid-19 enfeksiyonu tanısı ile servise yatırdık buradaki takipleri sırasında hastanın nefes darlığı gelişmesi ve oksijen saturasyonları düşmesi üzerine yoğun bakıma alındı ve burada 9 gün tedavisi yapılan hastanın durumu düzelmesi üzerine servise alındı. Servis takipleri sırasında göğüs ağrısı başlayan hastayı Doç. Dr. Ertuğrul Kurtoğlu tarafında yapılan değerlendirme sonunda hastanın kalp krizi geçirdiği tespit edilerek, anjiyo laboratuvarına alındı ve tıkalı damarı burada açıldı ve yoğun bakıma alındı, burada tedavisi tamamladıktan sonra tekrar servise alındı. Her iki tedavisi de tamamlanan hasta şifa ile taburcu edildi. Bu hastamız iki kez feleğin çemberinden geçti" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-04-16 15:50:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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