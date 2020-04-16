Malatya’da maske üretimi günlük 3 milyon’a çıkarılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Malatya’da maske üretimi günlük 3 milyon’a çıkarılacak

İHA

Malatya'da, yeni tip korona virüsü önlemek amacıyla kullanılan maske üretimi yapan tekstil firmalarının günlük yaptıkları 2 milyon üretimi günlük 3 milyon'a çıkarılacakları bildirildi.

Malatya’da maske üretimi günlük 3 milyon’a çıkarılacak

Malatya’da, yeni tip korona virüsü önlemek amacıyla kullanılan maske üretimi yapan tekstil firmalarının günlük yaptıkları 2 milyon üretimi günlük 3 milyon’a çıkarılacakları bildirildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Birinci ve İkinci Organize sanayi bölgesinde tekstil üretimi yapan ve salgının ülkemizde de yaygınlaşması ile birlikte ihtiyaç duyulan maske ve tulum ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyetlerini bu yönde sürdüren tekstil firmalarını ziyaret edip, çalışmalarından dolayı firma idarecileri ile çalışanlara teşekkür etti.
Başkan Gürkan yaptığı açıklamada, “Bu zorlu süreçte milletimizin ve devletimizin ihtiyaç duyduğu maske ve tulum ihtiyacını Malatya olarak karşılayacak güçteyiz. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile le birlikte Malatya’da faaliyet gösteren tekstil firmalarının yetkilileri ile görüşmeler yaptık. Yapmış olduğumuz bu görüşmeler sonrasında Malatya’nın maske ve tulum üretimi noktasında bir merkez olması için yoğun bir çalışma içerisine girdik. Malatya tekstil üretimi noktasında merkez olabilecek bir il konumundadır. Şu an itibariyle Malatya’da faaliyet gösteren tekstil firmalarımız maske ve tulum üretimi yaparak ülkemizin maske ve tulum ihtiyacını karşılıyor” dedi.

“Üretim artırılarak devam ediyor”
Malatyalı tekstil firmalarının üretimlerini iki katına kadar çıkarma kapasitesine sahip olduklarını belirten Gürkan, “Malatya’da şu an itibariyle Baykanlar, Taha, Fetih, Kübra, Belsa, Sesa, Zevigas, Talu, Arc Moda, Birdamla, Nano ve Denim tekstil fabrikalarımızda maske üretimlerimiz büyük bir hızla devam etmektedir. Şu anda faaliyet gösteren firmalarımız normal kapasitede çalışarak üretim yapmaktalar. Talebin artması ile birlikte üretimlerini iki katına çıkarabilecek altyapıya sahipler. Maske üretimi yapan il içindeki ve dışındaki hemşehrilerimize ait firmalarımız şu an itibariyle 5 milyonun üzerinde üretim yapmaktalar. firmalarımız bu üretimlerini talep olduğu takdirde iki katına kadar çıkarabilme kapasitesine sahipler. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi olarak maske üretiminde kumaş ve hammadde ihtiyacını karşılayarak şu anda 2 milyon olan maske üretimini 3 milyona çıkarmayı hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından gerçekleştirilen ziyaret programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay ve 2. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Vahap Erdem de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye Başkanları Özal ve Fendoğlu’nu andı
YEREL HABERLER Belediye Başkanları Özal ve Fendoğlu’nu andı
10 kez kan bağışladı bronz madalya ve berat aldı
YEREL HABERLER 10 kez kan bağışladı bronz madalya ve berat aldı
Evde 23 Nisan’ Şiir Yarışması düzenlenecek
YEREL HABERLER Evde 23 Nisan’ Şiir Yarışması düzenlenecek
(Görüntülü) Hem koronavirüsü hem kalp krizini yendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hem koronavirüsü hem kalp krizini yendi
Malatya Büyükşehir Belediyesinden kan kampanyasına destek
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediyesinden kan kampanyasına ...
Güder'den esnafa maske
YEREL HABERLER Güder'den esnafa maske
Kampanyaya burs parasını bağışladı
YEREL HABERLER Kampanyaya burs parasını bağışladı
Hem koronavirüsü hem kalp krizini yendi
YEREL HABERLER Hem koronavirüsü hem kalp krizini yendi
BİMYAD Başkanı Apohan'dan 'Evinde kal haber olma' uyarısı
YEREL HABERLER BİMYAD Başkanı Apohan'dan 'Evinde kal haber olma' ...
MTB Başkanı Özcan’dan Özal ve Fendoğlu mesajı
YEREL HABERLER MTB Başkanı Özcan’dan Özal ve Fendoğlu mesajı
Rektör Kızılay’dan immun plazma tedavisi bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Rektör Kızılay’dan immun plazma tedavisi ...
Çınar asfalt çalışmasını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Çınar asfalt çalışmasını yerinde inceledi
Malatya Milletvekili Tüfenkci’den Özal ve Fendoğlu mesajı
YEREL HABERLER Malatya Milletvekili Tüfenkci’den Özal ve Fendoğlu ...
Rektör Karabulut’tan Fendoğlu mesajı
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan Fendoğlu mesajı
Korona virüs oto lastik sektörünü de vurdu
YEREL HABERLER Korona virüs oto lastik sektörünü de vurdu
Malatya’da sağlık çalışanlarına siperlik destek
YEREL HABERLER Malatya’da sağlık çalışanlarına siperlik destek
Kaymakam Çalışır maske dağıttı
YEREL HABERLER Kaymakam Çalışır maske dağıttı
Otomobil takla attı 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı 1 yaralı
Malatya’da günde 2 milyon adet maske üretiliyor
YEREL HABERLER Malatya’da günde 2 milyon adet maske üretiliyor
Eğitim Bir Sen'in hedefi kampanyada Malatya plakası
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen'in hedefi kampanyada Malatya plakası
Minik kardeşler kumbaradaki harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
YEREL HABERLER Minik kardeşler kumbaradaki harçlıklarını Milli ...
Yeni Malatyaspor geçen sezonları arattı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor geçen sezonları arattı
Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Yılmaz'ın lig yorumu
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Yılmaz'ın lig yorumu
Bu mahallede korona virüs vakası yok
YEREL HABERLER Bu mahallede korona virüs vakası yok

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X