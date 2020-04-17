Malatya Doğanşehir'de 1 mahalle, karantinaya alındı

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<br>MALATYA, (DHA) MALATYA'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. <br>Doğanşehir ilçesinin Kurucuova Mahallesi'nde oturan 1 kişide, yapılan test sonucu koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışında önlem aldı. Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Doğanşehir İlçesi Kurucuova Mahallesi´nde Covid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 16 Nisan 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-04-17 10:48:44<br>

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