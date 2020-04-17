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Malatya Doğanşehir'de 1 mahalle, karantinaya alındı

DHA

MALATYA, (DHA) MALATYA'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.  Doğanşehir ilçesinin Kurucuova Mahallesi'nde oturan 1 kişide, yapılan test sonucu koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışında önlem aldı. Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Doğanşehir İlçesi Kurucuova Mahallesi´nde Covid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 16 Nisan 2020 tarihinden...

Malatya Doğanşehir'de 1 mahalle, karantinaya alındı

<br>MALATYA, (DHA) MALATYA'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. <br>Doğanşehir ilçesinin Kurucuova Mahallesi'nde oturan 1 kişide, yapılan test sonucu koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışında önlem aldı. Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Doğanşehir İlçesi Kurucuova Mahallesi´nde Covid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 16 Nisan 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-04-17 10:48:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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