Doğanşehir Kurucuova Mahallesi karantina altına alındı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi, yeni tip korona virüs nedeniyle karantina altına alındı.

Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Doğanşehir ilçesi Kurucuova Mahallesi’nde Covid19 vakası tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 16 Nisan 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır” dedi.

Diğer yandan, Malatya’nın Akçadağ’ın Küçükkürne Mahallesi ile Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi Sarılar bölgesi korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınmıştı.

Bu arada, 12 Nisan'da Arapgir ilçesi Eğnir Mahallesi, 13 Nisan'da ise Hekimhan ilçesi Kozdere Mahallesi'nde, 15 Nisan’da Pütürge’nin Sahilköy’de ve 16 Nisan’da Kuluncak ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde karantina uygulaması sona ermişti.

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