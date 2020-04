Turgut Özal Tıp Merkezinden korona virüs klibi Rektör Kızılay: “Korona virüs sonrasında yeniden kendimize yol çizeceğiz”

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, yeni tip korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında, “Covid19 günlerinde İnönü Tıp’tan” başlıklı bir klip hazırladı. Klipte, "Karanlığın en koyu olduğu an aydınlığın en yakın olduğu zamandır” ifadeleri yer aldı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi tarafından hazırlanan, “Covid19 günlerinde İnönü Tıp’tan” klibinde konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, korona virüsün hiçbir ayrım yapmayarak bütün dünyayı ve insanlığı tehdit ettiğine dikkat çekti. Kızılay, “Korona virüs bize çok şey öğretti. Korona virüsten kurtulduğumuz zaman günümüz aydınlık olacak ve yeniden kendimize yol çizeceğiz” ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş da öğrencilere hitaben, “Arkadaşlar sizleri özledik. Sağlıkla gelmenizi dört gözle bekliyoruz” dedi.

İnönü üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Hematoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Erkut ise “Korona virüs tedavisini bitirenlerin plazmalarının korona virüs hastalarının tedavisinde kullanılabildiğini öğrendik” şeklinde konuştu.

Turgut Özal Tıp Merkezi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Süheyla Ünal da, “Covid19 salgını yeni bir çağ açıyor. Tarihin tanığı değil, yapıcısı olalım” ifadelerini kullandı.

Turgut Özal Tıp Merkezi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, fakültelerin neşe kaynağı öğrencilere seslenip, öğrencileri özlediklerini vurguladı. Parlakpınar, “Covid19’a karşı ilaç bulan ilk farmakoloğun fakültenizden olmasını ister misiniz? O halde evde kalın sağlıkla kalın” ifadelerine yer verdi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Yakınçı da mesajında, er ya da geç korona virüs ile yolların kesişeceğini ileri sürüp, bu sürenin gecikmesinin herkes için daha hayırlı olacağına vurguladı.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor öğretim üyesi İlknur Ucuz, umutsuzluğa kapılınmamasını önerdi.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Ünal mesajında, bugünlerde ümitli olunması konusunda Mevlana’nın şu sözünü hatırlattı:

“Sıkıntılı zamanlarda ümidini sakın kesme, çalış, gayret göster. Göreceksin ki güneşli ve neşeli günler seni kucaklayacaktır. Her zorluk, kolaylıkla beraberdir.”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Tekin gençlere hitaben, “Gelecekte her biriniz birer aşı, ilaç ve cihaz geliştiricisi olarak bu kutlu mücadeledeki yerlerinizi alacaksınız” şeklinde konuştu.

Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin, öğrencileri özlediklerini ifade ederek, “Ancak bu hassas dönemde evde kalın, sağlıklı kalın” dedi.

Pataloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Neşe Karadağ Soylu, bugünlerde herkesin endişeli ve korku içinde olduğunu hatırlatarak, “Ancak önlemler alarak, kurallara uyarak, umut, azim ve inançla atlatacağız bu zorlu günleri. Yarın güzel olacak” diye konuştu.

“Karanlığın en koyu olduğu an aydınlığın en yakın olduğu zamandır” cümlesi ile klip sona erdi.

