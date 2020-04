(Görüntülü) Malatya'da maske üretiminde hedef: 3 milyon

MALATYA'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, günde 2 milyon maske üretimi yapan 12 firmayı ziyaret ederek, üretimde 3 milyonu hedeflediklerini söyledi.<br>Malatya'da, Büyükşehir Belediyesi koordinesinde kentteki 12 tekstil fabrikası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında günlük 2 milyon maske üretiyor. Başkan Gürkan, ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini, bu zorlu süreçte millet olarak devletin almış olduğu kararlar doğrultusunda evlerde kalarak bu süreci atlatmanın gayret ve çabası içerisinde olmak gerektiğini söyledi. Bu zorlu süreçte milletin ve devletin ihtiyaç duyduğu maske ve tulum ihtiyacını Malatya olarak karşılayacak güçte olduklarını kaydeden Gürkan, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile 2 Nisan tarihinde yapmış olduğumuz video konferans görüşmesinin ardından Sayın Valimiz ile birlikte Malatya'da faaliyet gösteren tekstil firmalarının yetkilileri ile görüşmeler yaptık. Yapmış olduğumuz bu görüşmeler sonrasında Malatya?nın maske ve tulum üretimi noktasında bir merkez olması için yoğun bir çalışma içerisine girdik. Malatya tekstil üretimi noktasında merkez olabilecek bir il konumundadır. Şu an itibariyle Malatya'da faaliyet gösteren tekstil firmalarımız maske ve tulum üretimi yaparak ülkemizin maske ve tulum ihtiyacını karşılıyor. Salgının daha fazla yayılmasının önüne geçmek için dünyada maskenin ne kadar önemli olduğu ve birçok ülkenin maske ve koruyucu tulum sıkıntısı çektiği şu günlerde ülkemizde böyle bir sıkıntının yaşanmaması için Malatya?da başlatmış olduğumuz çalışmalar ve üretimimiz bizleri son derece mutlu etmektedir. Maske ve tulum üretimi yapan fabrikalarımızda sosyal mesafe ile hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyulmakta. Fabrikalarımızdaki üretimler tamamen hijyen kuralları içerisinde yapılmaktadır. Vatandaşlarımız şundan kesinlikle emin olsunlar ki üretimi yapılan maskeler 160 derece ısı ile dezenfekte edilerek steril hale getirilmekte. Tulum üretiminde kullanılan kumaş ise anti bakteriyel bir kumaş olup su geçirmez ve mikropları kendiliğinden yok etme özelliğine sahiptir" dedi.<br>ÜRETİM ARTIRILARAK DEVAM EDİYOR<br>Malatyalı tekstil firmalarının üretimlerini iki katına kadar çıkarma kapasitesine sahip olduklarını belirten Başkan Gürkan, "Malatya'da şu an itibariyle Baykanlar, Taha, Fetih, Kübra, Belsa, Sesa, Zevigas, Talu, Arc Moda, Birdamla, Nano ve Denim tekstil fabrikalarımızda maske üretimlerimiz büyük bir hızla devam etmektedir. Şu anda faaliyet gösteren firmalarımız normal kapasitede çalışarak üretim yapmaktalar. Talebin artması ile birlikte üretimlerini iki katına çıkarabilecek altyapıya sahipler. Maske üretimi yapan il içindeki ve dışındaki hemşerilerimize ait firmalarımız şu an itibariyle 5 milyonun üzerinde üretim yapmaktalar. Firmalarımız bu üretimlerini talep olduğu taktirde iki katına kadar çıkarabilme kapasitesine sahipler. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi olarak maske üretiminde kumaş ve hammadde ihtiyacını karşılayarak şu anda 2 milyon olan maske üretimini 3 milyona çıkarmayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Malatya <br>2020-04-17 14:25:09<br>

