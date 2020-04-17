Bacaya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Malatya'da 2 katlı evin bacasına düşen yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Karınca sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karınca Sokak içerisinde bulunan 2 katlı bir evin bacasına bir kedinin düştüğünü fark eden ikamet sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları titiz bir çalışma sonrasında kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, ekiplerin elinden kaçarak özgürlüğüne kavuşurken, ikamet sahipleri kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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