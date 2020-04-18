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Malatya sokakları boş kaldı

İHA

Korona virüs nedeniyle hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması büyükşehirlerde hayata geçirildi. Gün içerisinde çok sayıda vatandaşın kullandığı Malatya'nın ana meydanları da kısıtlama ile birlikte sessizliğe büründü.

Malatya sokakları boş kaldı

Korona virüs nedeniyle hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması büyükşehirlerde hayata geçirildi. Gün içerisinde çok sayıda vatandaşın kullandığı Malatya’nın ana meydanları da kısıtlama ile birlikte sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı tarafından, Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'da 1718 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması yeniden ilan edildi. 2 gün boyunca sürecek kısıtlamanın saat 00.00 itibariyle hayata geçmesiyle Malatya sokakları ve yollar boş kaldı. Gün içerisinde çok sayıda vatandaşın kullandığı kentin en işlek yerleri olan Soykan Meydanı, Kışla Caddesi, İnönü Caddesi, Akpınar Mahallesi, 15 Temmuz meydanı gibi yerler de sessizliğe büründü.
Sadece güvenlik güçleri ile kısıtlamadan muaf olan görevlilerin sahada olduğu Malatya'da eczaneler, fırınlar, Sağlık kuruluşları ise açık. Polis ekipleri şehrin birçok noktasında sıkı güvenlik tedbirleri alırken, kısıtlamaya uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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