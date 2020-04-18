Malatya’da 2 mezra karantina altına alındı

Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında iki mezra karantina altına alındı.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Pütürge ilçesi Poskıran Mahallesi Hacı Zerey mezrası ile Pazarcık Mahallesi Gürsülan mezrasında Covid19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır” denildi.

Sök konusu mezralara giriş ve çıkışın 14 gün yasaklandığı kaydedildi.

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