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Korona evde kalan erkeklerin hünerlerini ortaya çıkardı

İHA

Malatya'da sokağa çıkma kısıtlaması ile evde kalan erkekler, yemek yapmadaki hünerlerini ortaya koyuyor.

Korona evde kalan erkeklerin hünerlerini ortaya çıkardı

Malatya’da sokağa çıkma kısıtlaması ile evde kalan erkekler, yemek yapmadaki hünerlerini ortaya koyuyor.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentteki sokaklar boşalırken, bazı vatandaşlar evlerinde yemek yaparak vakit geçiriyor. Doğanşehir ilçesi’nde esnaflık yapan Vakkas Karaman, Malatya’nın öne çıkan yöresel yemek çeşitlerinden biri olan içli köfte yaparak hem eşine yardımcı oluyor hemde keyifli vakit geçiriyor.
Evde hazırlamış olduğu içli köftenin nasıl yapıldığını aşama aşama anlatan Karaman, "Dünya ve ülke olarak zor günlerde geçiyoruz. Daha önce tecrübe edilmemiş bir süreç yaşarken,güzel haberlere de ihtiyacımız var.Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasını keyifli bir hale dönüştürmek ve de eşime yardımcı olmak için bugün evde yemekleri ben yaptım.Malatya’mızın meşhur içli köftesini hazırladım biraz zorlandım ama başardım.İnşallah devlet ve millet el ele vererek bu salgın olayını da atlatacağız ve hayatlarımız normale dönecek biz buna inanıyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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