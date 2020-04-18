En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya'da ayağını çapa makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti.



Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayısı bahçesinde çalışma yapan Yunus A. (17) henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı ayağını çapa makinesine kaptırdı. Talihsiz olayda ağır yaralanan genç kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.