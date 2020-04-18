Malatya'da yasağa uymayan 159 kişiye 500 bin 850 TL ceza kesildi

Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 159 kişiye 500 bin 850 TL idari para cezası kesildi.



İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu 48 saatlik süre boyunca 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması için genelge yayımlandı. Yayımlanan genelge doğrultusunda saatler gece yarısını gösterdiği andan itibaren kısıtlama başladı. Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 159 kişiye idari para cezası uygulandı.



Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde ekipler tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymayan 159 şahsın her birine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesine istinaden 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplamda 500 bin 850 TL cezai işlem uygulandığı belirtildi.

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