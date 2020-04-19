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Müzik öğretmeni, sağlıkçılara balkondan ut çaldı

DHA

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA'da, müzik öğretmeni Şeref Özer, evinde rahatsızlanan hastaya kontrol amacıyla gelen sağlık çalışanlarına balkondan ut çalarak, destek verdi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Aytuğ Şekeroğlu ve beraberindeki ekip, rahatsızlanan hastayı kontrol etmek amacıyla Fahri Kayahan Mahallesi'ne geldi. Hastayla aynı sitede oturan müzik öğretmeni Şeref Özer, sağlık çalışanlarının geldiğini fark edince udunu alarak, balkona çıktı. Özer, sağlık ekiplerinin evden çıkmasıyla ut çalmaya başladı. Sağlık çalışanları da kendilerine ut çalarak, destek...

Müzik öğretmeni, sağlıkçılara balkondan ut çaldı

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA'da, müzik öğretmeni Şeref Özer, evinde rahatsızlanan hastaya kontrol amacıyla gelen sağlık çalışanlarına balkondan ut çalarak, destek verdi.<br>Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Aytuğ Şekeroğlu ve beraberindeki ekip, rahatsızlanan hastayı kontrol etmek amacıyla Fahri Kayahan Mahallesi'ne geldi. Hastayla aynı sitede oturan müzik öğretmeni Şeref Özer, sağlık çalışanlarının geldiğini fark edince udunu alarak, balkona çıktı. Özer, sağlık ekiplerinin evden çıkmasıyla ut çalmaya başladı. Sağlık çalışanları da kendilerine ut çalarak, destek veren Şeref Özer'e el sallayarak, teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-04-19 13:31:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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