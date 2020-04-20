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Yeşilyurt Belediyespor olası başlangıç için hazır

İHA

TFF 3.Lig 3.Grup takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sosyal izolasyon kuralları çerçevesinde antrenmanlarına devam ediyor.

Yeşilyurt Belediyespor olası başlangıç için hazır

TFF 3.Lig 3.Grup takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sosyal izolasyon kuralları çerçevesinde antrenmanlarına devam ediyor.
Çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Yeşilyurt Belediyesporlu oyuncular, olası lig başlangıca karşı kendilerini hazır tutmaya çalışıyor. Antrenmanlarını video konferans yoluyla toplu olarak yapan turuncu yeşilliler, sosyal mesafe kuralları doğrultusunda düz koşullara da başladı. Video konferans yöntemiyle takımla iletişim kuran Teknik Direktör Alaattin Gülerce'nin gruplar halinde koşu programını da günlük periyotlarla uygulattığı belirtildi.
Malatya ekibi, ligde 30 puanla 15. sırada bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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