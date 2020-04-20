Yeşilyurt Belediyespor olası başlangıç için hazır

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TFF 3.Lig 3.Grup takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sosyal izolasyon kuralları çerçevesinde antrenmanlarına devam ediyor.

Çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Yeşilyurt Belediyesporlu oyuncular, olası lig başlangıca karşı kendilerini hazır tutmaya çalışıyor. Antrenmanlarını video konferans yoluyla toplu olarak yapan turuncu yeşilliler, sosyal mesafe kuralları doğrultusunda düz koşullara da başladı. Video konferans yöntemiyle takımla iletişim kuran Teknik Direktör Alaattin Gülerce'nin gruplar halinde koşu programını da günlük periyotlarla uygulattığı belirtildi.

Malatya ekibi, ligde 30 puanla 15. sırada bulunuyor.

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