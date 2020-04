Yeşilyurt'ta kan bağış kampanyasına destek

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi personelleri, Türk Kızılay’ı tarafından sürdürülen 'Kan Ver Hayat Kurtar' kampanyasına destek verdi.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların dışarı çıkması kısıtlanınca kan stokları da azalmaya başladı. Türkiye'nin dört bir yanında kampanyalar düzenleyen Türk Kızılayı, gönüllü bağışçılardan kan toplamaya devam ederken, Yeşilyurt Belediyesi ile Türk Kızılayı Yeşilyurt Şube Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği 'Kan Ver Hayat Kurtar' kampanyası ilgi gördü.

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası girişinde oluşturulan bölüme gelen personeller ve vatandaşlar, doktorlar tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından kan bağışında bulundu.

“Korona virüs enfeksiyonu kan bağışı veya kan yoluyla bulaşmaz”

Kan bağışı kampanyasına katılan personellere ve vatandaşlara teşekkürlerini sunan Türk Kızılayı Yeşilyurt Şube Başkanı Dr.Dilek Korkmaz, “ Covid 19 salgını nedeniyle hayatımızda öncelikler değişse de kan ihtiyacı devam ediyor. Bu dönemde rutin ameliyatlarımız azalsa da sürekli kan alan hastalarımızın ve yoğun bakımlarda bulunan vatandaşlarımızın kan ihtiyaçları sürekli devam etmektedir. Sağlığı ve sıhhati yerinde olan herkesten kan bağışı bekliyoruz. Bizlerde başlatılan kampanya çerçevesinde Yeşilyurt Belediyesine kan bağışı standı kurduk. Bu imkânı bize sağlayan Belediye Başkanımıza, gönüllü personellerimiz ile vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu arada korona virüs enfeksiyonu kan bağışı veya kan yoluyla bulaşmaz. Kan bağışında bulunanlarda bağışıklık sisteminin zayıflayacağı yönündeki inanış doğru değildir. Bağışıklığımız aksine kan ve kök hücrelerimizin aktive olması sebebiyle daha da canlanacaktır” dedi.

Kan bağışının hem toplumsal hem de sağlık açısından önemli olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak hizmetlerine her zaman destek verdiğimiz Türk Kızılay’ımızın kan bağışı kampanyasına da destek veriyoruz. Kızılay bizim gözbebeğimizdir. Sadece kan bağışında değil ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan yardım ve diğer alanlarda ortaklaşa ve güzel çalışmaların altına hep birlikte imza atıyoruz. Bugünde Belediye Hizmet Binamızda oluşturulan kan bağışı noktasına gelen personellerimiz ve vatandaşlarımız, gerekli tetkiklerin ardın kan bağışında bulunuyorlar. Dünyayı ve ülkemizi ciddi seviyede etkileyen korona virüs salgını başta olmak üzere farklı hastalık türlerinden hastanelerde veya evlerinde tedavi görev hastalarımızın sürekli kan ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu ihtiyaçları karşılamak ta sağlıklı ve sıhhatli olan herkesin görevidir. Kızılay’ın kan stoklarının azalmaması için tüm vatandaşlar olarak üzerimize düşeni yapmalıyız. Kan bağışlamak, hayat kurtarmakla eş değerdir” ifadelerini kullandı.

Kan stoklarının sürekli en iyi seviyede tutulması bakımından bu tür kampanyaların büyük önemi olduğuna dikkat çeken Çınar, “Sağlıklı herkesin kan bağışında bulunması bir gereklilik, bir zorunluluk diye düşünüyoruz, çünkü verilecek kan bir hayat kurtaracaktır. Ülkesini ve insanını seven, sorumluluk sahibi, tüm vatandaşlarımızın gönüllü kan bağışçısı olmak için Türk Kızılay'ına başvurmaları gerekmektedir. Kan bağışı kampanyasına destek veren personellerimizi ve vatandaşlarımızı kutluyorum. Hızla yayılan virüs salgının bertaraf etmek adına gerek devletimiz gerek bizler gerekse de Kızılay’ımız her yönden çalışmaktadır. Yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreci en az kayıpla atlatmak içinde ilçe genelinde yapılması gereken ne varsa yerine getirmekteyiz. Bu işin üstesinden hep birlikte geleceğiz, birlikte başaracağız” diye konuştu.

Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu üyesi Avukat Umut Yalçın da Yeşilyurt Belediyesi personellerinin 'Kan Ver Hayat Kurtar' kampanyası programında yer aldı.

