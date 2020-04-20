Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, 65 yaş üstü yalnız yaşayanlara ücretsiz yemek verilmeye başlandı.

Doğanşehir ilçesi Kaymakamlığı tarafından ilçedeki 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşlara, Öğretmenevi tarafından hijyenik şartlarda hazırlanan yemeklerin, günlük düzenli olarak dağıtımına başlandığı bildirildi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de korona virüs salgınını önlemek amacıyla verilen ulusal mücadele gereğince, sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan ve yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar unutulmadı. Doğanşehir Öğretmenevi yemekhanesinde hijyenik şartlarda hazırlanan yemekler günlük düzenli şekilde dağıtılmaya başlandı.

Bu arada, ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince sürekli olarak ihtiyaçları sorularak, gerekli ihtiyaçlarının karşılandığı kaydedildi.

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