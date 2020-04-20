Kapıda ödeme vatandaşları memnun etti

Malatya’nın Arguvan ilçesinde yaşlılık ve engelli maaşı ödemeleri ile emekli sandığı, BAĞKUR ve SSK ödemelerini vatandaşın kapısına kadar götüren PTT görevlilerinin bu hizmeti memnun ediyor.

Arguvan ilçesinde yaşayan vatandaşlar, yeni tip korona virüs salgını sürecinde tıpkı sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri gibi PTT personelinin de büyük bir özveriyle çalıştığını söyleyerek, yaşlılık ve engelli maaşı ödemeleri ile Emekli Sandığı, BağKur ve SSK ödemelerinin vatandaşın kapısına kadar götürülmesinin önemli bir hizmet olduğu vurguladılar.

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