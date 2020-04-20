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Malatya’da 200 ekiple 1,5 milyon maske dağıtılıyor

İHA

Malatya'da, yeni tip korona virüs salgınını önlemek amacıyla 200 ayrı ekiple ve sivil toplum kuruluşlarıyla 1,5 milyon maske dağıtılıyor

Malatya’da 200 ekiple 1,5 milyon maske dağıtılıyor

Malatya’da, yeni tip korona virüs salgınını önlemek amacıyla 200 ayrı ekiple ve sivil toplum kuruluşlarıyla 1,5 milyon maske dağıtılıyor
Malatya Su Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 200 ayrı ekip ile toplum kuruluşlarına verilen maskeler, vatandaşlara ulaştırılacak. Malatya genelinde, 1,5 milyon civarında maskenin vatandaşların evlerine verilmiş olacağı belirtildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen maske dağıtımı başlangıcı törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Maske dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızla 2 Nisan 2020 tarihinde yaptığımız telekonferans sistemiyle Malatya’da maske üretimiyle ilgili bizden bilgi istedi. Biz de Malatya’da halk eğitimin, Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, Sağlık Müdürlüğünün, Milli Eğitim Müdürlüğünün, bizlerin Organize Sanayi’de üretilen günlük toplam 100 bin adet maske olduğunu ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun Malatya için çok az bir rakam olduğunu ifade ettiler. Dediler ki ‘Malatya’nın maske üretiminde lojistik bir merkez olması gerekir.’ Biz de bunun üzerine Sayın Vali’mizden, İl Başkanımızdan Malatya’daki tekstil sektörüyle uğraşan müteşebbislerimizle yaptığımız toplantıda 14 fabrikanın Malatya’da üretim üssü kurması ve bu üretim üssüyle hem Malatya’nın hem Türkiye’nin hem de ihtiyacı olan dünyadaki mazlum milletlerin maske ihtiyaçlarının karşılanması için Sayın Cumhurbaşkanımızın görüş ve ifadelerini müteşebbislerimize ilettik. Müteşebbislerimiz ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir talimatı bizim başımızın üzerinedir’ dediler ve işe koyuldular. Biz bu arada yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sağlık Bakanımız ve Sağlık Bakanlığının yetkilileriyle, Ticaret Bakanımız ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle görüşlerde bulunduk. Antep’teki kumaş üreten ve Kumaş İhracatçıları Birliğiyle de istişarede ve telefon iletişiminde bulunduk. Akabinde bu süreç belli aşamaya geldi, üretim mekanizmaları oluştu ve üretim başladı. hedef bir milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon ve bugünden itibaren de Türkiye’deki, Malatyalı müteşebbislerin 400 üretim merkezinde 10 milyon hedefi gerçekleştirilecektir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza 17 Nisan 2020 tarihinde yazdığım mektupta, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını ilgili ve yetkililerle gerekli iletişimi kurarak ilettiğimi ifade ettim. Süreç başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz Cuma akşamı saat 22.30’da bizi arayarak buradaki çalışmaları yakinen takip ettiklerini ve bize telekonferans sistemiyle söylediği sözlerin yerde bırakılmadığını ve bu anlamda bizim şahsımızda tüm Malatyalı hemşerilerimize teşekkür ettiklerini, ayrıca bu konuda taşın altına ellerini koyan müteşebbisleri kutladıklarını ifade ettiler. Biz de önümüzdeki haftadan itibaren bütün müteşebbislerimizi ziyaret edeceğiz ve Belediye olarak da bütün müteşebbislerimize takdirname yazıp göndereceğimizi ifade ediyorum” dedi.
Malatya’nın 81 il ve 30 büyükşehir arasında rol model olan bir örnek sergilediğine dikkat çeken Başkan Gürkan, “İlk defa MASKİ elemanlarımızın kılavuzluğunda ve bütün STK’ların A’dan Z’ye kadar hepsi buraya gelerek paydaş olmaları bizi ziyadesiyle memnun etti. Bu fotoğraf Türkiye fotoğrafıdır. Bu fotoğraf Türkiye’nin istikbalinin fotoğrafıdır. Birliğimizin, beraberliğimizin, dirliğimizin, düzenimizin, Devleti ebed müddettin fotoğrafıdır. Bu fotoğraf Malatya’mıza, bu fotoğraf ülkemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, yeni tip korona virüs önlemleri konusunda yapılan hizmetleri dile getirip, “Bu hizmetin Malatyalı hemşerilerimize sunulması, Malatyalı hemşerilerimizin maske ihtiyacının temini konusunda yardımcı olunması anlamında bu organizasyondan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Valimize ve bu maskelerin üretiminde ciddi fedakarlık gösteren tüm Malatyalı tekstil sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Cenabı Allah inşallah çok kısa sürede bizi bu illetten kurtarsın diyorum. Malatya olarak da, ülke olarak da en az hasarla, en az zayiatla bu virüs belasından kurtulmamızı temenni ediyorum. Bizler de Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde AK Parti teşkilatları olarak elimizden geldiği kadar destek olmaya gayret ediyoruz. Gençlik Kollarımız sadece il merkezimizde değil, tüm ilçelerimizde MASKİ sayaç okuma elemanlarıyla beraber maskelerin evlere ulaştırılması konusunda üzerine düşeni yapacaklar. Biz hep beraber Malatyamız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de konuşmasından sonra maske dağıtımı başlangıç töreni sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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