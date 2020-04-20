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Yeşilyurt Belediye Meclisi, olağanüstü toplandı Yedi olan başkan yardımcısı sayısı dokuza çıktı, 4 farklı birim müdürlüğü kuruldu

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediyesindeki iş ve işlemlerin aksatılmaması amacıyla Malatya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı neticesinde olağanüstü toplanarak, gündemdeki komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karar bağladı. Toplantının başında, yeni tip korona virüs ( Covid19) salgınıyla mücadele anlamında çalışan sağlık personelleri, Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Meclis Üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, olağanüstü toplandı Yedi olan başkan yardımcısı sayısı dokuza çıktı, 4 farklı birim müdürlüğü kuruldu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediyesindeki iş ve işlemlerin aksatılmaması amacıyla Malatya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı neticesinde olağanüstü toplanarak, gündemdeki komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karar bağladı. Toplantının başında, yeni tip korona virüs ( Covid19) salgınıyla mücadele anlamında çalışan sağlık personelleri, Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Meclis Üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.
Toplantıda, yedi olan başkan yardımcısı sayısı dokuza çıktı. 4 farklı birim müdürlüğü kuruldu.
Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda ki toplantıya katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Meclis Üyelerine salon girişinde maske verilirken, güvenlik görevlileri tarafından ateş ölçümleri yapıldı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla içerisinde maske, el dezenfektanı ve kolonya bulunan sağlık kitleri meclis üyelerine teslim edildi.
Meclis üyeleri, korona virüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ayarlanan koltuklarda toplantıyı takip ettiler.
Başkanı Mehmet Çınar’ın davetine olumlu cevap veren Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, ayağa kalkarak sağlık personellerine alkışlarla moral desteği gönderdiler.
Yeşilyurt Belediye Meclisi, mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olup, maliye hazinesine ait Özal Mahallesinde bulunan yaklaşık 629,58 hektarlık alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünce “Rezerv Yapı Alanı” ilan edildiğinden, Maliye Hazinesine ait 283,60 hektar yüzölçümüne sahip 316 adet taşınmazın Yeşilyurt Belediyesine bedelsiz devrine dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifini onayladı.
Meclis üyelerine bilgiler paylaşan Başkan Çınar, “Şu anda belediyemizin toplam mülkiyetinde yer alan alandan çok daha büyük bir alanı hem Yeşilyurt Belediyemize yıllarca Kentsel Dönüşümde altlık oluşturabilecek hem de gelir getirebilecek büyük bir alanı Yeşilyurt’umuza kazandırmış olduk. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız geniş kapsamlı yatırımları hayata geçirmek adına çok yoğun çalışıyoruz.6,8 büyüklüğündeki ElazığMalatya depreminden sonra bölgemizde de çok sayıda zarar gören ve risk oluşturabilecek binalar tespit edildi. Özal köyünde yıllardır hazine arazisi olarak kullanan hemşerilerimizin yaşadıkları sorunları çözüp, rahatlatabilecek bir karardır. Buradaki alanların dönüşümünü sağlayacağız, gerekli planlamaları yapacağız. Kuzey çevre yolu güzergâhında bulunan bu alanın daha nezih, kaliteli ve modern alanlara kavuşmasını sağlayacağız. Kentimiz hızla geliştiği için ihtiyaç duyulan yeni yerleşim alanlarının hayata geçmesini bu kararla birlikte gerçeğe dönüştürme fırsatı yakalayacağız. Bu bölgeye gelecek dönük kaliteli ve nitelikli yatırımlar uygulamak istiyoruz. 283,60 hektarlık alanı Yeşilyurt’umuza kazandırmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada geçen hafta bilindiği üzere Turgut Özal Mahallesinde 68 dönümü kapsayan, 3 ayrı etap halinde hizmete sunmayı planladığımız Kentsel Dönüşüm projemizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp, Resmi Gazetede yayımlanmıştı” ifadelerini kullandı.
28 birim, 40’a yükseltildi
Başkan Çınar, “Normalde belediyemizde 28 Birim Müdürlüğü kurulması gerekirken bu sayı yapılan değişiklikle 40’a yükseldi. Yedi olan başkan yardımcısı sayısı dokuza çıktı. Sıfır Atık, Halkla İlişkiler başta olmak üzere bazı Birim Müdürlükleri kurmamız gerekiyordu, kuramıyorduk ancak bu kararla birlikte bu müdürlükleri kurma imkanına ulaştık. Elimizi rahatlanan, çalışmalarımıza güç katacak bir karar oldu. Tabii ki bu karar çıktı diye hemen ihdas edecek değiliz ama kanunen bu kararı almamız gerekmektedir. İstihdama da ayrıca katkı sağlayacak bir gelişmedir” diye konuştu.
4 farklı birim müdürlüğü kuruldu
Yeşilyurt Belediyesinde, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Sıfır Atık Müdürlüğü ve Koordinasyon İşleri Müdürlüğünün kurulmasına yönelik gündem maddesinin onaylanmasından sonra toplantıyı kapatan Başkan Çınar, alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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