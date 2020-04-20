Battalgazi’de 5 bin aileye yardım ulaştırıldı

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Vefa Sosyal Destek Grubu, 5 bin civarında aileye yardım ulaştırdı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu çağrı merkezini ziyaret etti. Çalışanlarla bir süre sohbet eden Başkan Güder, vatandaşlardan gelen çağrılara cevap verdi.



“5 bin civarında aileye yardım ulaştırıldı”

Vefa Sosyal Destek Grubu’nun şuana kadar 5 bin civarında ihtiyaç sahibi ailenin ihtiyaçlarının giderildiğini ifade eden Başkan Güder, “Destek grubumuz yaklaşık olarak ilimizde 5 bin tane aileye 5 milyon civarında yardımı ulaştırmış oldu. Onların ihtiyaçlarını giderme adına hükümetimizin gönderdiği her aileye bin liralık paralarını ulaştırdılar. Cumartesi günü sayın bakanımızın yine talimatlarıyla destek grubumuzun yapacağı çalışmalarla, vatandaşımıza yapılan yardımlar ulaştırılacak. Buradan da 8 bin civarında bir aileye ulaşılmak isteniyor. Tabi bu yardımlar daha önce Bakanlığımız belirlemiş olduğu ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılacak. Sayın bakanımızın ifade ettiği gibi tespit edilmemiş ve şuana kadar ulaşılamamış insanlarımız da valiliğe müracaat ettikten sonra belli bir kritere tamamlanması ile birlikte gerekli yardımlar yapılacaktır. Burada hükümetimiz kimseyi mağdur etmemek için tüm vatandaşlara ulaşmayı hedefliyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin korona virüs sürecini çok iyi yönettiğini de kaydeden Başkan Güder,

“Bugüne kadar şükürler olsun ki sağlık alanındaki olumsuzlukların hiçbir tanesini yaşamadık, inşallah yaşamayız da. Bununla beraber vatandaşlarımızın zaruri ihtiyaçlarını karşılama adına da gerekli tedbirler alındı. Şuana da kadar belediyemiz de 2 bin aileye yardım ve gıda paketleri dağıttı. Bundan sonra da bu dağıtımlara devam edeceğiz. Şuana kadar Türkiye süreci çok sağlıklı ve kontrollü bir şekilde yürüttü. Vatandaşlarımız da uyması gereken kurallara uydular. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı, ilimizde de uygulandı. Vatandaşlarımız gerekli özveriyi gösterdiler. Bundan sonrada göstermeleri lazım. Şuan yapılan açıklamalarda hastalığın kontrollü bir şekilde, yani sağlık bakanlığımızın kontrolünde olduğunu Bakanımız ifade ediyor. Vatandaşlar olarak da biz de bu sürede gereken hassasiyeti gösterirsek eğer, bu süreci çok çabuk atlatırız. Mecbur kalmadığımızda dışarı çıkmamamız gerek. Evimizde kalırsak bu virüsü daha kolay atlatabiliriz. Bu süreçte evimizde hayat bulursak eğer, en azından hastalık direk bizi etkilemeyecektir ama kurallara uymazsak eğer hastalığın yayılmasını ve bir başka vatandaşımızın hayatını tehlikeye atmamış oluruz. Bu hassasiyetin devam etmesini arzuluyoruz. Vatandaşımızın herhangi bir çekincesi ve endişesi olmasın. Biz, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bugüne kadar giderdik, bundan sonrada gidermeye devam edeceğiz” dedi.



“Vatandaşımızı desteğe davet ediyoruz”

Vatandaşları ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m kampanyasına desteğe de davet eden Başkan Güder, “Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m kampanyasıyla, özellikle bizlerde olan bir hasreti de gündeme getirmiş oldu. Biz, Müslüman bir millet olarak özellikle yardımlaşmayı ve dayanışmayı seven bir milletiz. Bugüne kadar kampanyaya birçok vatandaşımızın desteği oldu. Bizlerde vatandaşlarımızı bu desteğe tekrar davet ediyoruz. Bu kampanya bizim birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirecek. Dosta ve düşmana bizim nasıl bir millet olduğumuzu gösterecek” ifadelerini kullandı.

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