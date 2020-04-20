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Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

İHA

Malatya'da yeni tip korona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavisi tamamlanan hasta, servise alkışlarla alındı.

Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

Malatya’da yeni tip korona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavisi tamamlanan hasta, servise alkışlarla alındı.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine 20 gün önce yoğun bakım servisine entübe olarak getirilen ve hastanede 15 gün boyunca solunum cihazına bağlı takip ve tedavisi yapılan 62 yaşındaki erkek hasta, yoğun bakım ünitesine alınıp solunum cihazı bağlandı.
Solunum cihazı ile yoğun bakımda tedavisi tamamlanan hasta, 15 Nisan tarihinde extübe edilerek, bugün gün içerisinde hastane görevlileri tarafından alkışlarla servise alındı. Hastanın bir süre serviste gözetim altında tutulacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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