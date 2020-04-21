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Koronavirüsten sonra 'mor ekmek' satışları arttı

DHA

Koronavirüsten sonra 'mor ekmek' satışları arttı

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)TÜRKİYE'de ilk olarak Malatya'da üretilen vücutta onarım başlattığı belirtilen mormiksten yapılan ve uzun süre tazeliğini koruyabilen 'mor ekmek' satışları koronavirüs salgınının ardından arttı.<br>İstanbul Üniversitesi, Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin 12 yıllık araştırmaları sonucu geliştirilen mor ekmeğin imalatı geçen yıl Malatya'da başladı. Mormiks denilen maddeden üretilen ve vücutta onarım başlattığı için Japonya'da da tüketimi zorunlu olan mor ekmeğe üretime başlanmasının ardından vatandaşlar ilgi göstermeye başladı. İlgi nedeniyle ekmeğin yanı sıra poğaça, simit, baklava, kurabiye ve kuru pasta gibi unlu mamullerin de üretildiği fırının sorumlusu Fethi Oral, "İnsanlar sağlıklı olduğu için mor ekmeğe ilgi göstermeye başladı. Uzun süre tazeliğini koruduğu için mor ekmeği, farklı şehirlere de gönderiyoruz" dedi.<br>Koronavirüs salgınının ardından birçok kişi evlerine kapandığı için, hem sağlığa yararı hem de uzun süre dayanıklılığı nedeniyle mor ekmeğe daha çok ilgi göstermeye başladı. Geçmiş dönemlerde günde 2 bin adet mor ekmek üreten fırın da kapasitesini iki katına çıkararak günde 4 bin ekmeğe yükseltti.<br>Mor ekmek üretilen fırının sorumlusu Fethi Oral, koronavirüs salgını ardından, vatandaşların doğal ürünlere yöneldiğini söyledi. Vatandaşların sağlıklı ve dayanıklılığından dolayı mor ekmeğe ilgisinin de arttığını anlatan Oral, "Normalde şehir içi ve şehir dışına 2 bin üretim yapıyorduk. Ama şimdi üretimimizi iki katına çıkarıp 4 bin ekmek üretiyoruz. Şu anda tam kapasite çalışıyoruz. Virüs çıkmadan önce 47 şehre ekmek gönderiyorduk ama şimdi bütün Türkiye'ye gönderiyoruz" diye konuştu.<br>Oral, öte yandan ürettikleri mor baklavaya da ilgi olduğunu, baklava diyarı Gaziantep'ten bile sipariş aldıklarını sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-04-21 09:22:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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