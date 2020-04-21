Otomobilin çarptığı çoban yaralandı

'Ablam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da, koyun sürüsünü karşıya geçirmeye çalışan çoban, otomobilin çarpması sonu yaralandı.

Kaza, Arguvan ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.D isimli şahsın kullandığı 06 ADH 162 plakalı otomobil, koyunlarını yolun karşısına geçirmeye çalışan B.D isimli çobana, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarptı. Yaralanan B.D isimli çoban, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü A.D’nin ilçe emniyet görevlileri tarafından gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.