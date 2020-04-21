Araç takla attı, sürücüsü yaralandı

'Ablam ve ben'

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Malatya’da meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kullandığı araç takla atınca yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Arguvan ilçesi İsa Mahallesinde meydana geldi. H.K isimli şahsın kullandığı 44 EG 378 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atı.

Kaza sonrasında araç sürücüsü H.K isimli şahıs yaralanınca, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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