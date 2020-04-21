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Minibüsçü ve taksici esnafına törenle maske dağıtımı yapıldı

İHA

Malatya genelinde hizmet veren minibüsçü ve taksici esnafına Büyükşehir Belediye Binasını önünde düzenlenen program ile yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Minibüsçü ve taksici esnafına törenle maske dağıtımı yapıldı

Malatya genelinde hizmet veren minibüsçü ve taksici esnafına Büyükşehir Belediye Binasını önünde düzenlenen program ile yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında maske dağıtımı gerçekleştirildi.
Maske dağıtım programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Genel Sekreteri Cemal Noğay, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ve Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Şube Müdürleri, minibüsçü ve taksi esnafları da eşlik etti.
Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, maske dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman şoför esnafımızın ve Malatya’daki tüm esnaflarımızın zor zamanlarında yanında olmuştur. Minibüsçü ve taksici esnaflarımızı buraya davet ederek ve bu anlamlı hediyeyi esnafa takdim etmesi, şoför esnafına vermiş olduğu önemi göstermektedir. Malatya’da 10 milyon adede yakın üretim yaparak tüm esnafa ve vatandaşlara dağıtım yaparak Türkiye’de bir ilke imza atması Malatya olarak bizler için gurur vericidir. Çok kısıtlı bütçelerle büyük işlere imza atan Büyükşehir Belediye Başkanımıza şahsım ve esnaflarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin de, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın maske üretiminde öncülük etmesiyle birlikte Malatya’da faaliyet gösteren tekstil fabrikaları üretime başlamıştır. Ülkemiz için, devletimiz için, bayrağımız için biz varız diyen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Başkan Gürkan: Bu bir milli meseledir
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise “Bu bir milli meseledir. Bu mesaj Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin mesajıdır. Bu milli mesele de, milletimizin bir olma olgusunun en güzel temayüz ettiğinin göstergesinin fotoğrafı olması lazım. Bizim günlük yaklaşık 300 bin taşıma kapasitemiz vardı. Büyükşehir Belediyemiz, Halk otobüslerimiz, minibüsçülerimiz ve taksilerimiz yani nüfusun yarısı 300350 bine yakını, bu virüs çıktıktan sonra taşıma kapasitesi 8 bin ile 13 bin bandında seyrediyor.
Sayın Cumhurbaşkanımıza yazmış olduğum mektupta gerekli görüşmeleri yaparak, çalışmaları başlattığımızı belirttim. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri arayarak çalışmalarımızı yakinen takip ettiğini ve bizim şahsımızda Malatyalı hemşerilerimize selam ve teşekkürlerini ilettiler. Bizler de müteşebbislerimizi arayarak Sayın Cumhurbaşkanımızın teşekkürlerini ilettik. İnşallah onları da belgelerle tescil edeceğiz” şeklinde konuştu.
Korona virüsünü el ele vererek birlikte yeneceklerini ifade eden Gürkan, “Bilim Kurulunun ve yetkililerin almış olduğu kurallara titizlikle uyacağız. Hemşerilerimizin zorunlu haller dışında evlerinde kalmaları gerekmektedir” dedi.
Konuşmaların ardında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ve Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce tarafından minibüsçü ve taksici esnaflarına maske dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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