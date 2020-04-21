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Rektör Karabulut'tan 23 Nisan mesajı

İHA

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, yayımladığı mesaj ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Rektör Karabulut'tan 23 Nisan mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, yayımladığı mesaj ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
MTÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, “Tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan 23 Nisan 1920 tarihinin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak armağan edilmesi çok anlamlıdır. Vatanın tehlikede olduğu en sıkıntılı günlerde bile çocuklarının yarınlarını düşünen bir millet olarak bugünde çocuklarımıza huzurlu bir vatan, büyük bir Türkiye bırakma hedef ve idealindeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ve egemenliğin ilanına dair dönemin şartlarının bugün ve yarının nesillerince iyi bilinmesi, anlaşılması ve her zaman canlı tutulması gerekmektedir. Bugün de 23 Nisan 1920 ruhuyla kardeşliğimizi, bütünlüğümüzü, birliğimizi muhafaza etmeye ve yüceltmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Karabulut, süreçte alınan tedbirlerin önemine dikkat çekerek, " Bütün çocuklarımız bilsinler ki; bugünlerde alınan tedbirler onların yarınlarda daha sağlıklı, daha mutlu ve daha da büyük coşkularla bayram yapmalarını sağlamak içindir. Çocuklarımız ve gelecek nesiller dünya var oldukça çocuk bayramını kutlamaya ve yaşamayı sürdüreceklerdir. 100. yılını yürekten büyük bir onurla kutladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Kurtuluş Savaşı kadroları başta olmak üzere, vatanın her karışında yurt savunmasında şehit düşen kahramanlarımızı ve gazilerimizi de rahmet ve minnetle anıyor, Çocuk Bayramı olarak kutladığımız bu tarihi günün dünyanın bütün çocuklarına sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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