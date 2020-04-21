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Başkan Çınar'dan kamu kaynaklarını verimli kullanıyor

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasıyla amacıyla yapılan uygulamalar neticesinde 3 milyon 970 bin TL gelir elde etti.

Başkan Çınar'dan kamu kaynaklarını verimli kullanıyor

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasıyla amacıyla yapılan uygulamalar neticesinde 3 milyon 970 bin TL gelir elde etti.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kaynakların değerlendirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, kamu kaynaklarını maksimum seviyede dengeli ve seviyeli kullanmaya özen gösterdiklerini ifade ederek, araç parkında farklı hizmet alanlarında kullanılan kiralık ve resmi araçların sayısında bir takım değişiklikler yaptıklarını söyledi. Yeşilyurt Belediyesine aktarılan bütçeyi dengeli kullanmak adına her türlü önlemi aldıklarını belirten Başkan Mehmet Çınar, havuz sistemi sayesinde kiralık araç sayısını azaltıp, resmi araç sayısını artırdıklarını dile getirdi. Yeşilyurt Belediyesinde üretim ve verim ekonomisi anlayışının üst seviyede olduğunu söyleyen Başkan Çınar, “ Ülke ekonomisinin sağlıklı ve dengeli bir aşamada ilerlemesinde yerel yönetimler olarak bizlere büyük görevler düşmektedir. Devletimizin bize aktardığı kaynakları en iyi şekilde değerlendirip, halkımıza ulaştırılan hizmetlerde her hangi bir aksama olmadan ilerlemesinde Yeşilyurt Belediyesi olarak çok titiz davranıyoruz. Bir yandan her geçen gün büyüyüp gelişen Yeşilyurt’umuzda halkımızın ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetlerimizi hayata geçirirken diğer taraftan kamu kaynaklarını doğru ve dengeli kullanmaya özen göstermekteyiz. Bu kapsamda tasarruf tedbirleri kapsamında bugüne kadar çok ciddi adımlar attık. Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimizin araçlarını toplatıp, harcamalarımızda ciddi seviyede tasarrufa gittik. Oluşturduğumuz havuz sistemi sayesinde hizmet alımı veya farklı şirketlerle yaptığımız sözleşmeler gereği kiraladığımız araç sayısını azaltıp, resmi plakalı araç sayımızı artırdık. 2019 yılı Nisan ayında kiralık araç sayımız 137 iken bugün itibariyle bu sayıyı 47’e düşürdük. Resmi plakalı aracımız geçen yıl Nisan ayında 121 iken bugün itibariyle bu sayıyı 150’e çıkardık. Araç parkımızda resmi ve kiralık araç sayımız 2020 yılı Nisan ayı itibariyle 197’dir. 1 yıl içerisinde sözleşmeleri biten kiralık araçlardan 57’sinin sözleşmesini yenilemedik. Ayrıca ömrünü tamamlamış, yeterli seviyede hizmet veremeyen 15 adet resmi plakalı aracımızı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yaptığımız açık artırma usulüyle satışını gerçekleştirdik. Yaptığımız bu uygulamalar neticesinde 3 milyon 970 bin TL, belediyemize ek gelir kazandırmış olduk. Ayrıca sözleşmeleri yenilenmeyen ve satışı gerçekleştirilen araçların yakıt giderlerini de ön plana koyarsak elde ettiğimiz gelir daha da fazlalaşmaktadır. Kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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