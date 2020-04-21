Malatya'da 1 mahalledeki karantina sona erdi

'Ablam ve ben'

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<br>MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi'nde, koronavirüs vakası görülmesi üzerine uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.<br>Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 7 Nisan günü, 14 gün süreyle karantina altına alındı. Bu süreçte giriş-çıkışların yasak olduğu mahalledeki karantina süresi bugün sona erdi. Malatya Valiliği de açıklama yaparak gözlem süresi sonunda mahallede yapılan sağlık taraması neticesinde şüpheli vakaya rastlanmaması nedeniyle 21 Nisan itibariyle karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verildiğini duyurdu.<br>Öye yandan kentte hala 5 mahallede karantina uygulamasına devam ediliyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-04-21 20:38:33<br>

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