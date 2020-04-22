Özal Tıp Merkezi’nde 50 hastanın sonucu pozitif çıktı

Malatya İnönü üniversitesi (İ.Ü) Turgut Özal Tıp Merkezi’ne, korona virüs şüphesiyle 2 bin 922 hasta başvurduğu, bu hastalardan 1703’üne PCR testi yapıldığı ve bunlardan 50’sinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Malatya İnönü üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, tıp merkezinde yeni tip korona virüs çalışmaları ve hastaları hakkında bilgi verdi.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, yaptığı açıklamada, “Korona virüs enfeksiyonunun ülkemizde görülmesi üzerine ilk olarak Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Tıp Fakültemiz dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş ve ilgili öğretim üyelerimiz ile hastane pandemi kurulu oluşturduk. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi olarak korona virüs ile mücadeleye 20 Mart 2020 günü Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Tunceli illerinin korona virüs PCR testlerini yaparak başladık. İlk hastamızı yatırdığımız 23 Mart 2020 tarihinden önce 3 yoğun bakım ünitemiz ve 4 servisimizi hazır hale getirdik. En kötü duruma karşı bir o kadar daha hasta yatağını hizmete sunmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Tıp merkezine korona virüs şüphesiyle 570’i çocuk olmak üzere toplam 2 bin 922 hastanın başvurduğunu, bu hastalardan 1703’üne PCR testi yapıldığını ve bunlardan 50’sinin sonucunun pozitif geldiğine dikkat çeken Beytur, "Korona virüs testi pozitif gelen veya testi negatif olmasına karşın akciğer muayene ve görüntüleme bulguları hastalıkla uyumlu olan 16’sı çocuk toplam 198 hasta yatırıldı.

Korona virüs pozitif hastaların 39’u taburcu edildi, bir hastamız vefat etti ve 10 korona virüsü pozitif hasta halen yatmaktadır. Halihazırda hastanemizde 11’i yoğun bakımda olmak üzere pozitif ve şüpheli toplam 32 hasta yatmaktadır” şeklinde konuştu.

Türkiye'de ilk kez tıp merkezi terzihanesinde cerrahi maske üretimine başladıklarını ve pek çok hastaneye örnek olduklarını vurgulayan Beytur, ardından üniversite Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı bünyesinde maske üretimine başlanarak bugüne dek yaklaşık 120 bin maske ürettiklerini belirterek, “Sağlık Bakanlığı tamimlerinden önce hastanemize gelen herkese maske verilmeye başlandı. Bu süreçte Sağlık İl Müdürlüğümüz kanalıyla Bakanlığımızca hastanemize 69 bin 600 cerrahi maske gönderildi” dedi.

Alkol bazlı el dezenfektanı sıkıntısına karşı üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Alıcı ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Sandal’ın destekleri ile yaklaşık 2 ton el dezenfektanı üretildiğine parmak basan Beytur, "Dr. Öğretim Üyesi Cemal Koyunoğlu, Doç. Dr. Teoman Karadağ ve Doç. Dr. Fatih Bulut koordinesinde Mühendislik Fakültesi, Organize Sanayi Bölgesi( OSB) Meslek Yüksek Okulundaki 3D yazıcılar kullanılarak ve hastanemiz imkanları ile yüz siperliği üretildi ve bağışlanan siperliklerle birlikte personelimize dağıtıldı. Birimlere dağıtılan koruyucu ekipmanlara ek olarak tüm personelimize kişisel koruyucu ekipman dağıttık. İlgili mevzuat çerçevesinde 3 bin 250 akademik ve idari personelimizden 260 kişi engelli, gebelik ve kronik hastalık izni kullanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Tıp Merkezine katkıda bulunanlara teşekkür eden Beytur, “Kanuni hakları olmasına rağmen evde oturmak yerine kendi istekleriyle çalışmak isteyen engelli ve kronik hastalığı olan personellerimiz de oldu. Bu arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. İlk günden itibaren Sağlık Bakanlığımız salgına karşı düzenli olarak kılavuzlar yayınladı ve sürekli güncelledi. Ayrıca her konuda destek olan Sağlık Bakanlığımıza çalışanlarımız adına teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya örnek olan pandemiyle mücadelesi bizleri onurlandırmaktadır. Devletimizin gücünü her daim yanımızda hissetmekteyiz. Salgınla mücadelenin başarılı olabilmesi için önerilen koruyucu ekipman kullanımına, sosyal mesafeye azami riayet etmenizi istirham eder, tüm çalışanlarımıza idari ekibim adına tekrar teşekkür ederim” diye konuştu.

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