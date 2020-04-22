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Yeşilyurt Belediyesi maske dağıtımına hız verdi

İHA

Yeşilyurt Belediyesi maske dağıtımına hız verdi

Yeşilyurt Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında ilçenin farklı noktalarına kurduğu maske dağıtım standının yanı sıra kırsal bölgelerde de maske dağıtımına hız verdi.
Maske dağıtımlarına katılan Belediye Başkanı Çınar, “Maskesiz tek bir hemşehrimiz kalmayacaktır” dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ve Özsan Kooperatif Birliği Başkanı Şemsettin Alkan ile birlikte Özsan Sanayi Sitesinde kurulan Maske dağıtım standında esnaf ile vatandaşlara maske ve 14 kuralın yer aldığı el broşürü dağıttı.
Yeşilyurt’un dört bir tarafında maske dağıtımı yapan Yeşilyurt Belediyesini tebrik eden Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, “Korona virüs salgınından uzak durmak için herkesin ve hepimizin maske takması gerekmektedir. Yeşilyurt’un her noktasında, kırsal bölgelere kadar maske dağıtımı yapan, stantlar kuran Yeşilyurt Belediye Başkanımızı ve ekiplerini öncelikle tebrik ediyorum.. Malatya’mızda ise bu anlamda bir seferberlik ilan edildi. Hastalığın çıktığı ilk günden itibaren Malatya Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere Yeşilyurt Belediyemiz ve diğer Belediyelerimiz dezenfektan, maske ve kolonya dağıtımlarıyla birlikte diğer sağlık önlemlerini çok sıkı alıyorlar. Bununla birlikte sosyal yardımlaşma anlamında da çok faydalı çalışmalar yapılıyorlar. Yeşilyurt Belediye Başkanımızın ilçede gerçekleştirdiği salgınla mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi insanlarımızın onurunu ve gururunu rencide etmeden, kırmadan Emanet Çarşısı aracılığıyla yardımlarını ulaştırmasını takdirle karşılıyoruz ve kendisine bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
“İlçemizin her noktasında maske dağıtımı yapıyoruz”
Yeni tip Korona virüs salgınına karşı aldıkları önlemleri genişlettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, kararlı bir şekilde mücadelelerinin artarak devam ettiğini dile getirdi. Virüsten kurtulmak için hijyen, sosyal mesafe ve izolasyona önem verilmesi gerektiğini dile getiren Çınar, “Virüsün ülkemize girdiği ilk andan itibaren Cumhurbaşkanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan önlemleri ilçemizde harfiyen yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Solunum yoluyla insandan insana bulaşan bu salgından vatandaşlarımızı korumak adına ilçemizin dört bir tarafında dezenfektan ve ilaçlamanın yanı sıra halkımızın yoğun olarak kullandığı pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarına dezenfektan kutuları yerleştirip, sosyal paylaşım sitelerimiz üzerinden 7’den 70’e tüm halkımıza gerekli uyarıları yapıyoruz. Bununla birlikte 2.Organize Sanayi’deki fabrika alanlarında üretimi yapılan maskelerin yapım aşamasına gereken desteği veriyoruz. Fabrika sahiplerimizin ve gönüllü çalışanlarımızın büyük bir özveriyle yaptıkları maskeleri çok hızlı bir şekilde halkımıza ulaştırıyoruz. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü önü, Sıtmapınarı Polis Evi Karşısı ve MAŞTİ karşısındaki Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binaları önüne kurduğumuz Maske Dağıtım Standında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına devam ederken, görevlendirilen ekiplerimiz dağ tepe dolaşarak ilçemizin bütün bölgelerinde ikamet eden hemşehrilerimize maskelerini teslim ediyorlar. Ayrıca halkımızın maskelerimize ulaşımını kolaylaştırmak adına ilçemizin farklı noktalarına Maske Dağıtım Stantlarımızı yerleştirdik. İlçemizde maskesiz tek bir hemşehrimiz kalmayıncaya kadar bu hizmetlerimiz devam edecektir. Halkımıza maskelerin yanı sıra Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan 14 altın kuralın yer aldığı el broşürlerini dağıtıyoruz. Çalışmaları büyük bir özveri ve gayretle sürdüren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün ki maske dağıtımına katılarak bizlere destek veren Şevket Keskin ve Şemsettin Alkan Başkanlarımızın yanı sıra esnaflara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
“Belediyeden yer kiralayan esnaflardan 3 ay kira almayacağız”
Başkan Çınar, ayrıca zor ve sıkıntılı günlerden geçen esnaflara destek vermek adına belediyeden yer kiralayan esnaflardan 3 ay kira almayacaklarının da müjdesini verdi.
Başkan Çınar, “Belediye sınırlarında bulunan sanayi alanlarımızda faaliyet gösteren esnaflarımızın bu süreçte işlerinin aksamaması, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ticaretini ve sanatını sürdürmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Esnaflar bir kentin belkemiğidir. Çok zor ve sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bahar ayıyla birlikte işlerin açılması bekleniyordu ancak ardı ardına yaşanan felaketler ve ardından bu virüs salgınıyla işler istediğimiz gibi gitmedi, esnaflarımızda doğal olarak çok zorlu günlerden geçiyor. Bizlerde esnaflarımıza bu süreçte destek vermek için belediyemizden yer kiralayan esnaflarımızdan 3 ay boyunca kira almayacağız” diye konuştu.

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