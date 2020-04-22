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Jandarma yardım paralarını evlere ulaştırıyor

İHA

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, evlerinden çıkamayan yaşlı ve özürlüler başta olmak üzere vatandaşların yardım paraları ve maaşlarını evlerine kadar götürüp teslim ediyor.

Jandarma yardım paralarını evlere ulaştırıyor

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, evlerinden çıkamayan yaşlı ve özürlüler başta olmak üzere vatandaşların yardım paraları ve maaşlarını evlerine kadar götürüp teslim ediyor.
Korona virüs (Covid19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü yaşlılara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte, maaşlarını ve bayram ikramiyelerini bankalardan çekemeyen vatandaşların yardımına jandarma ekipleri yetişiyor.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bugünlerde yoğun bir mesai harcayarak köy köy, mahalle mahalle gezerek hak sahiplerinin maaşlarını elden teslim ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Ekonomik İstikrar Kalkınma Programı kapsamında planlanan bin liralık destek paralarını da hak sahiplerine bizzat elden teslim eden jandarma ekipleri ham hayır duası alıyor hem de devletin bu zorlu süreçte şefkatli eli oluyor.
Vatandaşlar maaşlarını evlerine kadar getiren jandarma personeline teşekkür ederken, her zaman yanlarında olan Jandarma karşı memnuniyetlerini dile getiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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