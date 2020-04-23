Malatya'da yasağın ilk gününde sessizlik

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.<br>Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanması kararlaştırıldı. Yasağın ilk gününde Malatya'da halk evlerinde kaldı. Kentte, yasağın ilk günü yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu meydan, cadde ve sokakların boş olduğu görüldü. Dışarı çıkma izni olanlar ise maske ve eldivenle önlem aldı. Yasağa uymayan vatandaşlar ise polis ekiplerince uyarılarak, evlerine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-04-23 09:52:03<br>

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