Malatya'da, 23 Nisan'a sade kutlama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sade bir törenle kutlandı.<br>Sokağa çıkma yasağının bulunduğu kentte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen törende, Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'nın anıta çelenk bıraktığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene katılan az sayıda kişinin de maske takarak, sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-04-23 11:28:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.