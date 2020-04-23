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Video konferans görüşmesi ile başkanın koltuğunu devir aldı

İHA

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 2.sınıf öğrencisi Günay Ecrin Kalaycı ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Video konferans görüşmesi ile başkanın koltuğunu devir aldı

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 2.sınıf öğrencisi Günay Ecrin Kalaycı ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl evde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dolayısıyla yapılan görüşmede Battalgazi Belediye Başkanlığı görevini öğrenciye devreden Başkan Güder, tüm dünya çocukların 23 Nisan bayramını kutladı. Gerçekleştirilen bu görüşme ile Belediye Başkanlığı görevini devir alan fakat makam koltuğuna oturamayan Ecrin Kalaycı, Başkan Güder’e teşekkürlerini sunarak görevi teslim aldı.
Bir hayli heyecanlı olduğu gözlenen öğrenci Ecrin’e, yapacakları projelerden bahseden Güder, çocuklara tavsiyelerde de bulundu.

“Bu görevi kızımız Ecrin’e emanet ediyorum”
Güder, “Her yıl beraber kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, sizlerin bizlere hazırladığı gösterilerle kutluyorduk. Maalesef tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle 23 Nisan Bayramımızı bu yıl evlerimizde kutluyoruz. Öncelikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor ve tebrik ediyorum. Biliyorsunuz bundan tam 100 yıl önce atalarımızın vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesi sonucunda 23 Nisan 1920 yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve Cumhuriyetimizin ilan edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramın her zaman kutlanması için geleceğimiz teminatı olan siz çocuklarımıza bu bayramı armağan etti. Bu özel bayramı biz çocuklara hediye eden, bütün dünya çocuklarıyla paylaşmamızı sağlayarak, mutlulukların en güzelini yaşatan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına minnet duygularımı ifade ediyorum. Biz bu bayramımızı her yıl sizlerle kutluyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Bizler bu makamları ve görevleri ilerde sizlere emanet edeceğiz. Bu görev sizin. Gelecekte inşallah sahip olacağınız Battalgazi Belediye Başkanlığı görevini kızımız Ecrin’e emanet ediyorum. Bugün Battalgazi Belediye Başkanı sen oldun Ecrin. Yapmak istediklerini bize kısaca anlatabilir misin” dedi.
Sevgi ve dostluğun tüm dünyayı kucakladığı neşe ve mutluluk dolu nice güzel bayramlar dileyen Günay Ecrin Kalaycı ise, “Bu güzel bayramı gönül ister ki, hep birlikte sokaklarda doyasıya kutlayalım. Salgın sebebiyle bir müddet daha evlerimizde kalmaya devam edeceğiz. Bizleri evlerinden dinleyen tüm arkadaşlarımıza şunları ifade etmek istiyorum ki, bir gün mutlaka buluşacağız. Battalgazi Belediyesi olarak Korona virüs ile mücadelede gece gündüz tüm ekiplerimiz ile sahadayız. Bu salgın boyunca ilçemizin her karesini dezenfektan ettik. Sizler evinizde kalın. Bizler sizin için tüm önlemlerimizi aldık ve almaya devam edeceğiz. Sizin sağlığınız bizim için çok önemli. Korona virüs sebebiyle yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarına, emniyet, jandarma, belediye çalışanları ve diğer kamu çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Evde kalan arkadaşlarımıza tavsiyem şudur, evde bol bol kitap okusunlar. Ailemiz ile güzel zaman geçirebilmeyi tavsiye ederim. Sevgi ve dostluğun tüm dünyayı kucakladığı neşe ve mutluluk dolu nice güzel bayramlarla tekrar bir arada olmak umuduyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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