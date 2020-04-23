Kızılay’dan evden çıkamayan çocuklara 23 Nisan sürprizi 13 yaşındaki Osman’ın bisiklet hayali gerçek oldu

Korona virüs salgını gölgesinde 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı evlerinde geçiren çocuklar, Türk Kızılay Yeşilyurt Şubesi ile neşelendi. Çocukların evlerini süsleyen Kızılay, 13 yaşındaki Osman Yumuk’un da bisiklet hayalini gerçekleştirdi.

Yeni tip Korona virüs (Covid19) salgını gölgesinde geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilk defa bayramı evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklar için Kızılay harekete geçti. Malatya’da Kızılay Yeşilyurt Şubesi tarafından Kiltepe Mahallesinde evlerinden çıkamayan çocukların evleri Türk Bayrakları ve balonlar ile süslendi.

23 Nisan’ı burukta olsa evlerinde kutlayan çocuklar, Kızılay’ın organizasyonu ile birazda olsa bayram sevincini yaşayabildiler. Kızılay Yeşilyurt Şubesi ayrıca 13 yaşındaki Osman Yumuk’un da bisiklet hayalini yerine getirdi. 23 Nisan’da çifte bayram yaşayan Osman, bu hayalini yerine getiren Kızılay ekiplerine teşekkür etti.

Türk Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, sonuna geldiklerini düşündüğü bir salgın sürecini yaşadıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan ‘Evde hayat var’ kampanyasına bizde ‘Evde bayram var’ etkinliği ile destek verdik. Bu şekilde 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle balkonları, camları süsledik. Genç gönüllü arkadaşlarla süsleme yaparak bayram coşkusunu yaşadık. 20 yaş altı gençlerimiz sokaklara çıkamıyor madem, biz de onların evine gidip bu coşkuyu birlikte yaşayalım dedik. Zorlu bir süreçten geçiyoruz, evde kaldınız ama inşallah bundan sonraki bayramları hep birlikte dışarıda coşkuyla kutlarız” diye konuştu.

Korkmaz, Osman’ın da Kızılay’dan bisiklet hayali olduğunu öğrenince, 23 Nisan’da bu isteğini yerine getirdiklerini de söyledi.

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