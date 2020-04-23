23 Nisan’da çifte mutluluğu yaşadılar Korona virüsü yenen 2 çocuk alkışlarla taburcu edildi 14 yaşındaki down sendromlu çocuk Korona virüsü yendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

23 Nisan’da çifte mutluluğu yaşadılar Korona virüsü yenen 2 çocuk alkışlarla taburcu edildi 14 yaşındaki down sendromlu çocuk Korona virüsü yendi

İHA

Malatya'da korona virüse yakalanan 14 yaşındaki down sendromlu çocuk ile 8 yaşındaki çocuk, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Her iki çocuk da 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda sağlık çalışanlarının alkışları ile hastaneden ayrıldı.

23 Nisan’da çifte mutluluğu yaşadılar Korona virüsü yenen 2 çocuk alkışlarla taburcu edildi 14 yaşındaki down sendromlu çocuk Korona virüsü yendi

Malatya’da korona virüse yakalanan 14 yaşındaki down sendromlu çocuk ile 8 yaşındaki çocuk, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Her iki çocuk da 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda sağlık çalışanlarının alkışları ile hastaneden ayrıldı.
Yeni tip korona virüs (Covid19) salgınında güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Malatya’da virüse yakalanan 14 ve 8 yaşlarındaki iki çocuk, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisinde yapılan başarılı tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu.
14 yaşındaki down sendromlu D.A., Covid19 tanısı ile 14 Nisan’da hastaneye başvurarak tedavi altına alındı. Yine 8 yaşındaki M.S.Y. de testinin pozitif çıkması ile birlikte 16 Nisan’da hastanede tedavi altın alındı. Yaklaşık bir haftalık tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan iki çocuk, son testleri negatif çıkınca bugün sağlık çalışanlarının alkışları ile taburcu edildi. Bugünün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle Türk bayrakları ve balonlarla süslenen hastaneden taburcu edilen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.
8 yaşındaki M.S.Y.’nin babası Fehmi Yiğit, çocuğunun hastalığı yenmesinde büyük emek harcayan doktorlar başta olmak üzere sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Yaşadığı mutluluğun anlatılamaz olduğunu ifade eden Fehmi Yiğit, vatandaşlara da çağrıda bulunarak evde kalınmasını istedi.
Çocukların tedavi sürecinde görev alan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Gelişimsel Pediatri Uzmanı yan dal uzmanı Doktor Mehmet Akif Büyükavcı, daha önce de 3 çocuk hastanın taburcu edildiğini belirterek bugünkü hastalarla birlikte 5 çocuk hastayı şifa ile taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Böyle bir günde 2 çocuğa ekstra bir hediye vermiş olmanın da sevincini yaşadıklarını söyleyen Büyükavcı, “Bu süreçte Türkiye’de ve dünya da genellikle çocuklar da etkileniyor. Erişkinlerde kullanılan ilaçları çocuk hastalarda kullanamıyoruz bazı yan etkileri oluyor. Bugün taburcu olan down sendromlu hastamızın ciddi bir zatürresi vardı. Çocuklara bir şey olmuyor gibi bir yaklaşımda bulunulmaması doğru değil. Çocuklarımızın 23 Nisan’ı evde kutlamaları bizler için sevindirici” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devrilen traktördeki baba- kız öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktördeki baba- kız öldü
Kızılay’dan evden çıkamayan çocuklara 23 Nisan sürprizi 13 yaşındaki Osman’ın bisiklet hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Kızılay’dan evden çıkamayan çocuklara 23 Nisan ...
Video konferans görüşmesi ile başkanın koltuğunu devir aldı
YEREL HABERLER Video konferans görüşmesi ile başkanın koltuğunu ...
Arguvan’da 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Arguvan’da 23 Nisan kutlaması
Sesli drone ile sokağa çıkanlar uyarılıyor 4 günlük kısıtlamanın ilk gününde Malatya havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Sesli drone ile sokağa çıkanlar uyarılıyor 4 günlük ...
Malatya'da dronlu sokağa çıkma yasağı uyarısı
YEREL HABERLER Malatya'da dronlu sokağa çıkma yasağı uyarısı
Evinizde kalın güvende kalın, ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu karşılıyor
YEREL HABERLER Evinizde kalın güvende kalın, ihtiyaçları Vefa Sosyal ...
Akçadağ’da siperlik maske dağıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Akçadağ’da siperlik maske dağıtımı yapıldı
Minik Defne, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu
YEREL HABERLER Minik Defne, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere ...
Malatya’da sokağa çıkma kısıtlaması
YEREL HABERLER Malatya’da sokağa çıkma kısıtlaması
Malatya'da, 23 Nisan'a sade kutlama
YEREL HABERLER Malatya'da, 23 Nisan'a sade kutlama
(Görüntülü) Malatya'da yasağın ilk gününde sessizlik
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da yasağın ilk gününde sessizlik
Hekimhan’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
YEREL HABERLER Hekimhan’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...
Milletvekili Fendoğlu’ndan 23 Nisan ve Ramazan mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu’ndan 23 Nisan ve Ramazan mesajı
Annelerine doğum günü sürprizi için polisten yardım istediler 155'i arayan iki kardeş: “Polis abi annemin doğum günü pasta getirir misiniz”
YEREL HABERLER Annelerine doğum günü sürprizi için polisten yardım ...
Battalgazi’de fide dikimi yaygınlaştırılıyor
YEREL HABERLER Battalgazi’de fide dikimi yaygınlaştırılıyor
Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Yalçınkaya: "Dönüşümüz inşallah çok iyi olacak"
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Yalçınkaya: "Dönüşümüz ...
Malatya'da yasağın ilk gününde sessizlik
YEREL HABERLER Malatya'da yasağın ilk gününde sessizlik
Spor Bilimleri Fakültesinin akreditasyon başvurusu kabul edildi
YEREL HABERLER Spor Bilimleri Fakültesinin akreditasyon başvurusu ...
Korona virüs gölgesinde 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Korona virüs gölgesinde 23 Nisan kutlaması
Malatya’da 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması
YEREL HABERLER Malatya’da 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması
Malatya'da torbacı operasyonu Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
YEREL HABERLER Malatya'da torbacı operasyonu Operasyonda gözaltına ...
Jandarma yardım paralarını evlere ulaştırıyor
YEREL HABERLER Jandarma yardım paralarını evlere ulaştırıyor
Yeni Malatyaspor'dan çocuklara 23 Nisan sürprizi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'dan çocuklara 23 Nisan sürprizi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X