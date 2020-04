23 Nisan’da çifte mutluluğu yaşadılar Korona virüsü yenen 2 çocuk alkışlarla taburcu edildi 14 yaşındaki down sendromlu çocuk Korona virüsü yendi

Malatya’da korona virüse yakalanan 14 yaşındaki down sendromlu çocuk ile 8 yaşındaki çocuk, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Her iki çocuk da 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda sağlık çalışanlarının alkışları ile hastaneden ayrıldı.

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgınında güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Malatya’da virüse yakalanan 14 ve 8 yaşlarındaki iki çocuk, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisinde yapılan başarılı tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu.

14 yaşındaki down sendromlu D.A., Covid19 tanısı ile 14 Nisan’da hastaneye başvurarak tedavi altına alındı. Yine 8 yaşındaki M.S.Y. de testinin pozitif çıkması ile birlikte 16 Nisan’da hastanede tedavi altın alındı. Yaklaşık bir haftalık tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan iki çocuk, son testleri negatif çıkınca bugün sağlık çalışanlarının alkışları ile taburcu edildi. Bugünün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle Türk bayrakları ve balonlarla süslenen hastaneden taburcu edilen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

8 yaşındaki M.S.Y.’nin babası Fehmi Yiğit, çocuğunun hastalığı yenmesinde büyük emek harcayan doktorlar başta olmak üzere sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Yaşadığı mutluluğun anlatılamaz olduğunu ifade eden Fehmi Yiğit, vatandaşlara da çağrıda bulunarak evde kalınmasını istedi.

Çocukların tedavi sürecinde görev alan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Gelişimsel Pediatri Uzmanı yan dal uzmanı Doktor Mehmet Akif Büyükavcı, daha önce de 3 çocuk hastanın taburcu edildiğini belirterek bugünkü hastalarla birlikte 5 çocuk hastayı şifa ile taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Böyle bir günde 2 çocuğa ekstra bir hediye vermiş olmanın da sevincini yaşadıklarını söyleyen Büyükavcı, “Bu süreçte Türkiye’de ve dünya da genellikle çocuklar da etkileniyor. Erişkinlerde kullanılan ilaçları çocuk hastalarda kullanamıyoruz bazı yan etkileri oluyor. Bugün taburcu olan down sendromlu hastamızın ciddi bir zatürresi vardı. Çocuklara bir şey olmuyor gibi bir yaklaşımda bulunulmaması doğru değil. Çocuklarımızın 23 Nisan’ı evde kutlamaları bizler için sevindirici” diye konuştu.

