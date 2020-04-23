Jandarmadan çocuğa doğum günü kutlaması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da jandarma, Öyküm Bostancıoğlu isimli çocuğa, 23 Nisan Çocuk Bayramı gününde doğum günü kutlaması yaptı.

Korona virüs (Covid19)salgını sebebi ile 2326 Nisan 2020 tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinden dolayı Malatya’nın Akçadağ İlçesi Sahilköy mahallesinde ikamet eden Hemşire Leyla Bostancıoğlu, Vefa Destek Grubu’nu arayarak, kızına evde sürpriz doğum günü kutlaması yapmayı talep etti.

Talep üzerine, Öyküm Bostancıoğlu'na Malatya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar doğum günü sürprizi yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.