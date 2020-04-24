Malatya’da 23 Nisan coşkusu evlerde yaşandı 7’den 70’e herkes İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okudu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Malatya’da 23 Nisan coşkusu evlerde yaşandı 7’den 70’e herkes İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okudu

İHA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını kutlamak isteyen Malatyalılar saatler 21.00'i gösterdiğinde balkon ve camlara çıktı, kimileri ise oturdukları sitenin içerisinden havi fişek atıp meşale yakarak bu günü coşkuyla kutladı.

Malatya’da 23 Nisan coşkusu evlerde yaşandı 7’den 70’e herkes İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okudu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılını kutlamak isteyen Malatyalılar saatler 21.00’i gösterdiğinde balkon ve camlara çıktı, kimileri ise oturdukları sitenin içerisinden havi fişek atıp meşale yakarak bu günü coşkuyla kutladı.
Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadelenin gölgesinde kutlanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Malatya’da da akşam çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kentin birçok noktasında saatler 21.00’i gösterdiğinde vatandaşlar balkonlarına çıkarak hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Sonrasında alkışlarla ve Türk Bayraklarını gururla sallayarak 23 Nisan’ı kutlayan vatandaşlar, korona virüs gölgesinde geçen 23 Nisan’ı burukta olsa kutlamanın sevincini yaşadı.
Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Paşaköşkü Mahallesinde gerçekleşen etkinlikte İstiklal Marşı coşkuyla okunurken, Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da burada birer konuşma yaparak vatandaşların bayramını kutladı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile yardımcıları ve zabıta görevlileri de aynı saatte, Fahri Kayahan Bulvarında bulunan Hilal Park’ta 23 Nisan coşkusuna ortak oldular. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde parkta İstiklal Marşı’nı okuyan Çınar ve beraberindekilere balkondaki vatandaşlar da ellerindeki Türk Bayrakları ile eşlik etti.
Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, kortej yaparak Yeşilyurt ilçesinde kortej geçişi düzenledi. Siren çalarak ilerleyen polis ekipleri araçlarından saatler 21.00’i gösterdiğinde ise İstiklal Marşı yankılandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yine aynı saatte Komutanlık Bahçesinde yer alan Türk Bayrağının altında hep birlikte İstiklal Marşı’nı coşkuyla okudu. Kırsal mahallelerde de jandarma ekipleri, Türk Bayraklarını açarak 23 Nisan’ı aynı saatlerde milli marşı hep birlikte okuyarak kutladı.
Öte yandan Çöşnük Mahallesinde bulunan Hilal Sitesi’nde de vatandaşlar balkonlardan 23 Nisan’ı İstiklal Marşı’nı okuyarak coşkuyla kutladı. Polis ve Bekçilerin de eşlik ettiği etkinlikte, vatandaşlar her ne kadar evlerinden çıkamaz ise de balkonlardan Türk Bayrakları ile birlikte müzik eşliğinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Battalgazi Belediyesi önünde İstiklal Marşı coşkusu
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi önünde İstiklal Marşı coşkusu
Malatyalılar hep bir ağızdan 'İstiklal Marşı' okudu
YEREL HABERLER Malatyalılar hep bir ağızdan 'İstiklal Marşı' okudu
Battalgazi Belediyesi’nden çocuklara özel 23 Nisan kutlaması Battalgazi’de 23 Nisan coşkusu balkonlara taşındı
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nden çocuklara özel 23 Nisan ...
Yeşilyurt’ta yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ...
Gürkan yol yenileme çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Gürkan yol yenileme çalışmalarını inceledi
Jandarmadan çocuğa doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Jandarmadan çocuğa doğum günü kutlaması
Malatya’da 3 başkandan Ramazan mesajı
YEREL HABERLER Malatya’da 3 başkandan Ramazan mesajı
Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı
Devrilen traktör baba kızın sonu oldu
YEREL HABERLER Devrilen traktör baba kızın sonu oldu
Koronavirüsten taburcu olan 2 çocuğa, 23 Nisan sürprizi
YEREL HABERLER Koronavirüsten taburcu olan 2 çocuğa, 23 Nisan ...
Devrilen traktördeki baba- kız öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktördeki baba- kız öldü
23 Nisan’da çifte mutluluğu yaşadılar Korona virüsü yenen 2 çocuk alkışlarla taburcu edildi 14 yaşındaki down sendromlu çocuk Korona virüsü yendi
YEREL HABERLER 23 Nisan’da çifte mutluluğu yaşadılar Korona virüsü ...
Kızılay’dan evden çıkamayan çocuklara 23 Nisan sürprizi 13 yaşındaki Osman’ın bisiklet hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Kızılay’dan evden çıkamayan çocuklara 23 Nisan ...
Video konferans görüşmesi ile başkanın koltuğunu devir aldı
YEREL HABERLER Video konferans görüşmesi ile başkanın koltuğunu ...
Arguvan’da 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Arguvan’da 23 Nisan kutlaması
Sesli drone ile sokağa çıkanlar uyarılıyor 4 günlük kısıtlamanın ilk gününde Malatya havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Sesli drone ile sokağa çıkanlar uyarılıyor 4 günlük ...
Malatya'da dronlu sokağa çıkma yasağı uyarısı
YEREL HABERLER Malatya'da dronlu sokağa çıkma yasağı uyarısı
Evinizde kalın güvende kalın, ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu karşılıyor
YEREL HABERLER Evinizde kalın güvende kalın, ihtiyaçları Vefa Sosyal ...
Akçadağ’da siperlik maske dağıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Akçadağ’da siperlik maske dağıtımı yapıldı
Minik Defne, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu
YEREL HABERLER Minik Defne, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere ...
Malatya’da sokağa çıkma kısıtlaması
YEREL HABERLER Malatya’da sokağa çıkma kısıtlaması
Malatya'da, 23 Nisan'a sade kutlama
YEREL HABERLER Malatya'da, 23 Nisan'a sade kutlama
(Görüntülü) Malatya'da yasağın ilk gününde sessizlik
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da yasağın ilk gününde sessizlik
Hekimhan’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
YEREL HABERLER Hekimhan’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X